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Volvo и Northvolt построят в Швеции крупный завод электромобильных аккумуляторов

Volvo и Northvolt построят в Швеции крупный завод электромобильных аккумуляторов

Компании Volvo и Northvolt объявили о намерении возвести в шведском Гётеборге крупный завод по производству аккумуляторов для электромобилей — его строительство должно стартовать в 2023 году. Суммарная ёмкость выпускаемых предприятием батарей составит до 50 ГВт·ч в год, чего хватит для 500 тыс. электромобилей.

Выпускаемые на заводе аккумуляторы будут «специально разработаны» для использования на электромобилях марок Volvo и Polestar. Строительство предприятия согласуется с ранее объявленным планом по созданию совместного центра исследований и разработок, который предполагает инвестиции в 30 млрд шведских крон ($3,29 млрд). А руководить производством будет Адриан Кларк (Adrian Clarke) — бывший топ-менеджер Tesla. Запуск исследовательского центра запланирован уже на текущий год, а завод по производству аккумуляторов должен быть запущен в 2025 году.

Стокгольмская компания Northvolt была основана в 2016 году, ей удалось привлечь инвестиции от Goldman Sachs и Volkswagen, а к 2030 году она планирует выпускать аккумуляторы общей ёмкостью 150 ГВт·ч в год. Продукцией компании уже заинтересовались крупнейшие мировые автопроизводителями, включая Volvo, которая к тому же 2030 году собирается полностью отказаться от выпуска легковых машин с двигателями внутреннего сгорания.

В ходе посвящённой анонсу совместного проекта пресс-конференции руководители компаний отметили, что первостепенное значение для них имеет европейский регион, хотя электрификация транспорта уже стала актуальным вопросом по всему миру. Поэтому в перспективе подобные предприятия могут возникнуть в Азии или Америке. Тем более, что к транспортировке готовых батарей предъявляются весьма специфические требования.

По материалам 3dnews.ru
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