Сколько жилья продали в прошлом году

В Министерстве юстиции Украины оценили уровень продажи жилого имущества по итогам 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В общей сложности в прошлом году удалось продать 368 735 объектов недвижимости. Среди них: квартиры, жилые дома и усадьбы.
При этом темпы продаж отличались от квартала к кварталу:
В аналогии с этими данными в 2020 году в Украине было подписано около 315 647 соглашений о купле-продаже жилья.
Ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило законопроект, благодаря которому в Украине начнется широкомасштабное строительство.
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