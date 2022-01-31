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Сколько жилья продали в прошлом году

Сколько жилья продали в прошлом году

В Министерстве юстиции Украины оценили уровень продажи жилого имущества по итогам 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности в прошлом году удалось продать 368 735 объектов недвижимости. Среди них: квартиры, жилые дома и усадьбы.

При этом темпы продаж отличались от квартала к кварталу:

  • в 1 квартале – 68 170,
  • во 2 квартале – 85 388,
  • в 3 квартале – 95 146,
  • в 4 квартале – 120 031.

В аналогии с этими данными в 2020 году в Украине было подписано около 315 647 соглашений о купле-продаже жилья.

Ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило законопроект, благодаря которому в Украине начнется широкомасштабное строительство.

Справка Finance.ua:

  • среди украинских городов средние цены на первичное жилье выросли больше всего в Одессе – на 900 грн за 1 кв. м. Однако самое дорогое в Киеве, где средняя стоимость квадрата выше 35 000 грн.
  • Районы столицы. Самым дорогим районом Киева остается Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 75 000 грн, что на 5900 грн дороже, чем в январе. Самый дешевый – Деснянский район с 24 100 грн за квадрат, что на 200 грн дороже предыдущего месяца.
  • Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупать.

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По материалам Finance.UA
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