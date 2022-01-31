Сколько жилья продали в прошлом году

В Министерстве юстиции Украины оценили уровень продажи жилого имущества по итогам 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности в прошлом году удалось продать 368 735 объектов недвижимости. Среди них: квартиры, жилые дома и усадьбы.

При этом темпы продаж отличались от квартала к кварталу:

в 1 квартале – 68 170,

во 2 квартале – 85 388,

в 3 квартале – 95 146,

в 4 квартале – 120 031.

В аналогии с этими данными в 2020 году в Украине было подписано около 315 647 соглашений о купле-продаже жилья.

Ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило законопроект, благодаря которому в Украине начнется широкомасштабное строительство.

Справка Finance.ua:

среди украинских городов средние цены на первичное жилье выросли больше всего в Одессе – на 900 грн за 1 кв. м. Однако самое дорогое в Киеве, где средняя стоимость квадрата выше 35 000 грн.

Районы столицы. Самым дорогим районом Киева остается Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 75 000 грн, что на 5900 грн дороже, чем в январе. Самый дешевый – Деснянский район с 24 100 грн за квадрат, что на 200 грн дороже предыдущего месяца.

Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупать.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.