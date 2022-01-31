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Министр экономики Германии хочет минимизировать зависимость от российского газа

Министр экономики Германии хочет минимизировать зависимость от российского газа

Министр экономики ФРГ Роберт Габек считает целесообразным минимизировать зависимость от российского газа.

Об этом он заявил в интервью газетам медиахолдинга Funke-Mediengruppe.

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По словам министра, в связи с кризисом в Украине есть насущная потребность действовать, не мешкая, и диверсифицировать поставки газа.

«Геополитическая ситуация также заставляет нас создавать другие возможности для импорта и диверсифицировать поставки, в том числе и инфраструктурные. Это политика безопасности. Мы должны действовать в этом вопросе и лучше себя защитить. Если мы этого не сделаем, мы станем пешкой», — цитирует Габека, в частности, издание WAZ.

Один из лидеров партии «Зеленых» предупредил о последствиях ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», который сейчас проходит процесс сертификации в Федеральном агентстве по сетям. По его словам, с геополитической точки зрения «Северный поток-2» не только усиливает зависимость от российского газа, но и … увеличивает потребность в диверсификации поставок газа.

Развитие событий в последние недели и конфликт на востоке Украины «усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против немецких интересов», — добавил политик.

Он подчеркнул, что если Россия атакует Украину, нужно будет принять все возможные санкции, заставить Москву заплатить высокую цену и заставить ее уйти из Украины. При этом Габек отказался говорить о том, какие конкретные санкции могут быть введены, включая остановку газопровода, сославшись на то, что обсуждать это открыто контрпродуктивно, ведь ситуация сейчас взрывоопасна и целью является деэскалация.

Германия сейчас получает более 50% газа из России. «Зеленые», которые сейчас входят в правительственную коалицию, всегда критически относились к российскому проекту газопровода.

По материалам Укринформ
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