Министр экономики Германии хочет минимизировать зависимость от российского газа

Министр экономики ФРГ Роберт Габек считает целесообразным минимизировать зависимость от российского газа.

Об этом он заявил в интервью газетам медиахолдинга Funke-Mediengruppe.

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По словам министра, в связи с кризисом в Украине есть насущная потребность действовать, не мешкая, и диверсифицировать поставки газа.

«Геополитическая ситуация также заставляет нас создавать другие возможности для импорта и диверсифицировать поставки, в том числе и инфраструктурные. Это политика безопасности. Мы должны действовать в этом вопросе и лучше себя защитить. Если мы этого не сделаем, мы станем пешкой», — цитирует Габека, в частности, издание WAZ.

Один из лидеров партии «Зеленых» предупредил о последствиях ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», который сейчас проходит процесс сертификации в Федеральном агентстве по сетям. По его словам, с геополитической точки зрения «Северный поток-2» не только усиливает зависимость от российского газа, но и … увеличивает потребность в диверсификации поставок газа.

Развитие событий в последние недели и конфликт на востоке Украины «усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против немецких интересов», — добавил политик.

Он подчеркнул, что если Россия атакует Украину, нужно будет принять все возможные санкции, заставить Москву заплатить высокую цену и заставить ее уйти из Украины. При этом Габек отказался говорить о том, какие конкретные санкции могут быть введены, включая остановку газопровода, сославшись на то, что обсуждать это открыто контрпродуктивно, ведь ситуация сейчас взрывоопасна и целью является деэскалация.

Германия сейчас получает более 50% газа из России. «Зеленые», которые сейчас входят в правительственную коалицию, всегда критически относились к российскому проекту газопровода.