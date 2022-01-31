Fitch ухудшило прогноз рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте с «позитивного» на «стабильный» и подтвердило рейтинг на уровне «B».

Об этом говорится в сообщении Fitch.

В агентстве отмечают, что ожидания более длительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенного риска конфликта, ограниченных условий финансирования, умеренного оттока капитала и ослабления международных резервов привели к увеличению рисков внешнего финансирования после предварительного обзора Fitch в августе.

«Стабильный» прогноз частично отражает ожидания Fitch, что полномасштабного военного конфликта с Россией удастся избежать, а несколько большая доступность международного финансового и двустороннего финансирования, надежная структура макрополитики Украины и укрепление фискальных и валютных резервов в 2022 году помогут смягчить влияние.

Fitch прогнозирует рост ВВП на 2,9% в 2022 году и на 3,5% в 2023 году. Тогда как инфляция останется на уровне около 10% в первом полугодии 2022 года (с последующим повышением ставки НБУ на 200 б.п. до 12%), а затем упадет до 7,9% в конце 2022 года и 5,3% в конце 2023 года.

Стесненные условия внешнего финансирования, более широкий дефицит счета текущих операций и умеренный отток нерезидентов из государственных долгов ослабят позицию международных резервов, которые сократятся на $ 6 млрд в 2022 году до $ 25 млрд (2,8 месяца текущих внешних платежей), а затем частично восстановятся до 3,1 месяца в конце 2023 года, но ниже прогнозируемой медианы для стран с рейтингом «B» в 4,2 месяца.

«Мы предполагаем, что в этом году новых суверенных еврооблигаций не будет», — отметили в Fitch.

Fitch прогнозирует, что дефицит счета текущих операций увеличится на 1,6 п. п. до 2,6% ВВП в 2022-м и до 3,4% в 2023 году. Обслуживание суверенного внешнего долга составит $ 4,3 млрд и $ 5,4 млрд в ближайшие два года. Международное финансовое и двустороннее финансирование составит $ 6 млрд в 2022-м.

Дефицит бюджета ожидается 3,4% ВВП в 2022 году, причем меры по повышению налогов на 0,5 процентного пункта помогут компенсировать постоянное давление на расходы и ожидаемые субсидии на газ. Прогнозируется, что дефицит снизится до 2,8% ВВП в 2023 году, в сравнении с медианой «B» в 3,7%.

Госдолг к ВВП сократится до 42,2% на конец 2023 года, что ниже прогнозируемой медианы в 67,6% для стран рейтинга «B». Доля долга, номинированного в иностранной валюте, остается на уровне 60%, что близко к медиане в группе аналогов в 62%.

«Fitch ожидает ускоренного выполнения программы МВФ во втором квартале 2022 года и полного получения оставшихся $ 2,3 млрд средств программы. Мы ожидаем, что новая программа будет согласована в этом году», — отмечают в агентстве.