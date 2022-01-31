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В январе украинцы увеличили регистрации подержанных иномарок: какие авто выбирали

В январе украинцы увеличили регистрации подержанных иномарок: какие авто выбирали

В январе 2022 года украинцы зарегистрировали 31,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа — это на четверть превышает показатель января прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Отмечается, что показатель в 31,6 тыс. авто — в 6 раз больше январского объема продаж новых легковых авто.

«Более половины этих машин (52%) были оборудованы бензиновыми двигателями. В то же время доля дизельных авто составила 37%, автомобилей с ГБО — 7%, на электромобили и гибриды пришлось 4% впервые зарегистрированных в январе легковушек с пробегом», — говорится в сообщении.

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При этом, самым популярным подержанным автомобилем стал Renault Megane (2 174 авто).

Далее идет Volkswagen Golf — 1 917 авто, замыкает топ-3 Volkswagen Passat — 1 791 авто.

Также в топ-5 Skoda Octavia — 1 460 авто и Ford Focus — 1 088 ед.

По материалам Економічна Правда
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