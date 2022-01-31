0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

НБУ расширил перечень данных, которые должны обнародовать банки

НБУ расширил перечень данных, которые должны обнародовать банки

Национальный банк расширяет перечень данных, которые должны обнародовать банки.

«Национальный банк Украины продолжает работу над повышением прозрачности банковской системы для обеспечения вкладчиков, инвесторов, клиентов и других пользователей финансовой информацией о деятельности банков. С этой целью Национальный банк систематически расширяет перечень информации, которую банки должны обязательно публиковать на собственных веб-сайтах и которая впоследствии также публикуется на странице официального Интернет-представительства НБУ», — сказано в сообщении регулятора.

Что меняется:

  • с 1 марта 2022 года банки будут публиковать информацию о распределении кредитов по стадиям обесценения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информацию о составляющих расчета норматива краткосрочной ликвидности — коэффициента LCR.

Для чего это необходимо:

  • публикация этой информации даст возможность, в частности, лучше проанализировать качество кредитного портфеля банков и оценить структуру их высоколиквидных активов;
  • это в свою очередь будет способствовать принятию всеми участниками рынка взвешенных решений по взаимодействию с банками, а следовательно, — финансовой стабильности.

Справка Finance.ua:

  • перечень информации, публикуемой в разрезе банков, определен постановлением Правления Национального банка Украины от 15 февраля 2018 года № 11 (с изменениями);
  • опубликованию подлежит информация о соблюдении банками экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции, составляющих регулятивного капитала, балансовых показателях и составляющих финансового результата, классификации кредитов в зависимости от пруденциальной оценки кредитного риска и собственно размер пруденциальных резервов, распределении суммы вкладов населения в банки по размеру и суммах возможного возмещения вкладов ФГВФЛ, в конечном итоге результатах ежегодной оценки устойчивости банков и стресс-тестирования.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.