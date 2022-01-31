НБУ расширил перечень данных, которые должны обнародовать банки

Национальный банк расширяет перечень данных, которые должны обнародовать банки.

«Национальный банк Украины продолжает работу над повышением прозрачности банковской системы для обеспечения вкладчиков, инвесторов, клиентов и других пользователей финансовой информацией о деятельности банков. С этой целью Национальный банк систематически расширяет перечень информации, которую банки должны обязательно публиковать на собственных веб-сайтах и которая впоследствии также публикуется на странице официального Интернет-представительства НБУ», — сказано в сообщении регулятора.

Что меняется:

с 1 марта 2022 года банки будут публиковать информацию о распределении кредитов по стадиям обесценения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информацию о составляющих расчета норматива краткосрочной ликвидности — коэффициента LCR .

Для чего это необходимо:

публикация этой информации даст возможность, в частности, лучше проанализировать качество кредитного портфеля банков и оценить структуру их высоколиквидных активов;

это в свою очередь будет способствовать принятию всеми участниками рынка взвешенных решений по взаимодействию с банками, а следовательно, — финансовой стабильности.

Справка Finance.ua: