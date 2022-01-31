НБУ расширил перечень данных, которые должны обнародовать банки

Национальный банк расширяет перечень данных, которые должны обнародовать банки.
«Национальный банк Украины продолжает работу над повышением прозрачности банковской системы для обеспечения вкладчиков, инвесторов, клиентов и других пользователей финансовой информацией о деятельности банков. С этой целью Национальный банк систематически расширяет перечень информации, которую банки должны обязательно публиковать на собственных веб-сайтах и которая впоследствии также публикуется на странице официального Интернет-представительства НБУ», — сказано в сообщении регулятора.
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