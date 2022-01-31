Сформированный резерв мощности позволяет «проходить» зиму спокойно - Галущенко

На сегодняшний день имеющиеся резервы мощности в энергосистеме Украины позволяют спокойно пройти отопительный сезон.

Об этом на брифинге заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы сформировали необходимый резерв генерации. На сегодняшний день этот резерв составляет около 600 МВт — атомная генерация, 400 МВт — ТЭС и около 2,5 тыс. МВт — ГЭС и ГАЭС. Это все дает возможность нам спокойно проходить отопительный сезон», — сказал Галущенко.

Он напомнил, что на сегодняшний день работают все имеющиеся блоки атомных электростанций.

По его словам, продолжается наращивание запасов угля.

Галущенко также сообщил, что среднесуточный отбор газа из подземных хранилищ составляет 85 млн кубометров.

Министр отметил, что нынешний отопительный сезон характеризуется существенным увеличением потребления электроэнергии с одновременным уменьшением потребления природного газа.

Как сообщалось, запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 31 января 2022 года составили 657,2 тыс. тонн, что на 7,9% меньше по сравнению с запасами на 24 января. В I квартале ожидается прибытие в Украину 6 млн тонн угля при ожидаемых расходах 5,5 млн тонн.

По состоянию на 1 февраля 2022 года запасы природного газа в ПХГ составили 11,1 млрд кубометров. В общей сложности за январь из хранилищ было отобрано 2,4 млрд кубометров «голубого топлива».