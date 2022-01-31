0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Сформированный резерв мощности позволяет «проходить» зиму спокойно - Галущенко

Сформированный резерв мощности позволяет «проходить» зиму спокойно - Галущенко

На сегодняшний день имеющиеся резервы мощности в энергосистеме Украины позволяют спокойно пройти отопительный сезон.

Об этом на брифинге заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы сформировали необходимый резерв генерации. На сегодняшний день этот резерв составляет около 600 МВт — атомная генерация, 400 МВт — ТЭС и около 2,5 тыс. МВт — ГЭС и ГАЭС. Это все дает возможность нам спокойно проходить отопительный сезон», — сказал Галущенко.

Он напомнил, что на сегодняшний день работают все имеющиеся блоки атомных электростанций.

По его словам, продолжается наращивание запасов угля.

Галущенко также сообщил, что среднесуточный отбор газа из подземных хранилищ составляет 85 млн кубометров.

Министр отметил, что нынешний отопительный сезон характеризуется существенным увеличением потребления электроэнергии с одновременным уменьшением потребления природного газа.

Как сообщалось, запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 31 января 2022 года составили 657,2 тыс. тонн, что на 7,9% меньше по сравнению с запасами на 24 января. В I квартале ожидается прибытие в Украину 6 млн тонн угля при ожидаемых расходах 5,5 млн тонн.

По состоянию на 1 февраля 2022 года запасы природного газа в ПХГ составили 11,1 млрд кубометров. В общей сложности за январь из хранилищ было отобрано 2,4 млрд кубометров «голубого топлива».

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.