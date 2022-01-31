Маск рассказал, в какую сумму обойдется отправка людей на Марс

Илон Маск в интервью для подкаста Лекса Фридмана рассказал, что отправка ракеты с экипажем на Марс сейчас будет стоить более триллиона долларов.

Именно в этом и кроется одна из причин задержек запуска Starship — ракету пытаются сделать дешевле, пояснил Маск.

Также в интервью Илон Маск упомянул, что для осуществления высадки человека на Марс нужно 5 лет в лучшем случае и 10 лет в худшем.

Starship, «самая сложная и самая совершенная ракета», по словам Маска, уже прошла статические огневые испытания. Первый полет планируется осуществить к марту. Возможно, это будет немного отложено, потому что SpaceX регулярно вносит инженерные и конструктивные изменения в транспортное средство для точной настройки. Основная причина — попытка удешевить.

Однако у команды есть и другие проблемы, которые необходимо решить, кроме снижения цен на полет Starship. Маск планирует основать самоокупаемые города на Красной планете. И это будет стоить слишком дорого. Но Маск имеет конкретный план: он хочет построить колонию, используя подземные гидропонные фермы, работающие на солнечной энергии, для выращивания еды.

Если все пойдет по плану Маска, они построят 1000 ракет Starship и доставят на Марс миллион людей, отправляя по три ракеты в день.

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Также Маск считает, что колонизация Марса необходима, поскольку рано или поздно на Земле может произойти любая катастрофа, и человечество окажется под угрозой вымирания, если останется на родной планете.

Ранее сообщалось, что основатель компании SpaceX Илон Маск в 2021 году предположил, что во время миссии по покорению Марса часть людей может погибнуть.

«Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет в начале. Добраться туда непросто», — заявил Маск.

Он сообщил, что для полетов на Марс будут привлекать только добровольцев. Маск предположил, что в полете могут возникнуть проблемы с едой и комфортом.

«Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, возможно, будет не самой лучшей, и другие подобные вещи. Но если вас привлекает тяжелое и опасное, но славное приключение, то Марс — лучшее для вас место», — заявил Маск.