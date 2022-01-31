Какие продукты больше всего подорожали в Украине: цены за две недели (инфографика)

Рекордсменом по темпам роста стоимости называют белокочанную капусту, цена которой за две недели выросла на 11%. Сейчас килограмм овоща можно приобрести в среднем за 21,59 гривен.
Отмечается, что в прошлом году аграрии сократили посевные площади под капусту из-за низкой цены продукта в 2020-м. Кроме того, на рост стоимости повлияло удорожание энергоносителей и фактор сезонности.
В связи с сезонным фактором, а также увеличением расходов на хранение продукции за две недели увеличились средние цены на морковь — на 10%, лук — на 7%, свеклу — на 7% и картофель — на 5%.
Не останавливают рост цены на сливочное масло.
По состоянию на 3 февраля, стоимость 200 граммовой упаковки составляет 54,46 гривен, что на 7% больше, чем две недели назад. Этот продукт дорожает из-за сокращения производства, роста цен на масло в странах ЕС, а также из-за подорожания сырья для его изготовления.
С начала 2022 года увеличивается стоимость говядины. За последние две недели цена подскочила на 6% — до 205, 38 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в Украине отмечается снижение объемов производства этого мяса, по результатам прошлого года оно составило 10%.
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