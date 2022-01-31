0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Какие продукты больше всего подорожали в Украине: цены за две недели (инфографика)

Какие продукты больше всего подорожали в Украине: цены за две недели (инфографика)

Рекордсменом по темпам роста стоимости называют белокочанную капусту, цена которой за две недели выросла на 11%. Сейчас килограмм овоща можно приобрести в среднем за 21,59 гривен.

Отмечается, что в прошлом году аграрии сократили посевные площади под капусту из-за низкой цены продукта в 2020-м. Кроме того, на рост стоимости повлияло удорожание энергоносителей и фактор сезонности.

В связи с сезонным фактором, а также увеличением расходов на хранение продукции за две недели увеличились средние цены на морковь — на 10%, лук — на 7%, свеклу — на 7% и картофель — на 5%.

Не останавливают рост цены на сливочное масло.

По состоянию на 3 февраля, стоимость 200 граммовой упаковки составляет 54,46 гривен, что на 7% больше, чем две недели назад. Этот продукт дорожает из-за сокращения производства, роста цен на масло в странах ЕС, а также из-за подорожания сырья для его изготовления.

С начала 2022 года увеличивается стоимость говядины. За последние две недели цена подскочила на 6% — до 205, 38 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в Украине отмечается снижение объемов производства этого мяса, по результатам прошлого года оно составило 10%.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.