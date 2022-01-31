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Рынок труда в начале 2022 года: средняя зарплата, топовые сферы деятельности и профессии

Рынок труда в начале 2022 года: средняя зарплата, топовые сферы деятельности и профессии

Прозрачная Работа поделилась данным о средней зарплате, ее распределении, популярных сферах деятельности и профессиях в январе 2022 года. Finance.ua передает главные цифры.

Как свидетельствуют данные, средняя зарплата в январе 2022 года по вакансиям составила 13 727 грн, по резюме – 13 876 грн.

Распределение зарплаты:

Какую зарплату предлагали работодатели:

  • большинство работодателей (5 819) приглашали в свои команды работников и предлагали им в среднем 11 000-15 000 грн;
  • почти одинаковое количество работодателей – 4 374 и 4 318 анонсировали в вакансиях зарплату в размере 7 000-11 000 грн и 15 000-19 000 грн соответственно;
  • 19 000-23 000 грн – готовы были платить 2 493 компании;
  • самую высокую зарплату – 35 000+ грн – обещали 1 193 работодателя;
  • самую низкую – <7 000 грн - 2 152.

Какую зарплату ожидали кандидаты:

  • подавляющее большинство – 27 358 – рассчитывали на зарплату от 9 000 до 15 000 грн;
  • устраивала зарплата в размере от 15 000 до 21 000 – 15 576 претендентов;
  • тех, кто хотел получать 21 000 – 27 000 грн, было 8 602;
  • соглашался на зарплату <9 000 грн – 6 471 претендент;
  • самые высокие запросы были у 1 227 кандидатов – 51 000+ грн.

Как отмечается, в начале января и кандидаты, и работодатели были менее активными. И это было ожидаемо – период праздников. Начиная с 10 января количество вакансий значительно увеличилось: с 19 695 3 января до 31 830 10 января, а через неделю снова пошло на убыль. Что касается активности кандидатов, то с 10 января ситуация выровнялась и существенно не менялась.


График: Прозрачная Работа

Топ сфер деятельности в январе 2022 года

По количеству вакансий:

  • Торговля розничная/Retail – 36%;
  • Промышленность и производство – 20%;
  • Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 17%;
  • IT – разработка программного обеспечения – 15%;
  • Государственный сектор – 13%.

По количеству резюме:

  • Административный персонал/водители/курьеры – 25%;
  • Торговля – 23%;
  • Продажи/клиент-менеджмент – 19%;
  • Логистика/таможня/склад – 17%;
  • Студенты/начало карьеры/без опыта – 16%.

Топ-3 профессий за последние три месяца (ноябрь, декабрь, январь)

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий:

  • Продавец – 16 234 вакансии на позицию;
  • Менеджер по продажам – 11 223 вакансии на позицию;
  • Водитель на авто фирмы – 7 593 вакансии на позицию.

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме:

  • Продавец – 72 041 резюме на позицию;
  • Менеджер по продажам – 64 626 резюме на позицию;
  • Офис-менеджер – 42 215 резюме на позицию.

Топ-3 профессий за последние три месяца (ноябрь, декабрь, январь)

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

  • Android developer (удаленно) – 3 вакансии с медианой 130 000 грн;
  • Программист android – 4 вакансии с медианой 105 000 грн;
  • ASP.NET программист – 5 вакансий с медианой 100 000 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

  • SEO-аналитик – 3 резюме с медианой 81 000 грн;
  • Руководитель группы программистов 1C – 9 резюме с медианой 81 000 грн;
  • Заместитель руководителя по охране труда – 5 резюме с медианой 70 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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