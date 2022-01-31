Рынок труда в начале 2022 года: средняя зарплата, топовые сферы деятельности и профессии

Прозрачная Работа поделилась данным о средней зарплате, ее распределении, популярных сферах деятельности и профессиях в январе 2022 года. Finance.ua передает главные цифры.
Как свидетельствуют данные, средняя зарплата в январе 2022 года по вакансиям составила 13 727 грн, по резюме – 13 876 грн.
Распределение зарплаты:
Какую зарплату предлагали работодатели:
Какую зарплату ожидали кандидаты:
Как отмечается, в начале января и кандидаты, и работодатели были менее активными. И это было ожидаемо – период праздников. Начиная с 10 января количество вакансий значительно увеличилось: с 19 695 3 января до 31 830 10 января, а через неделю снова пошло на убыль. Что касается активности кандидатов, то с 10 января ситуация выровнялась и существенно не менялась.
График: Прозрачная Работа
Топ сфер деятельности в январе 2022 года
По количеству вакансий:
По количеству резюме:
Топ-3 профессий за последние три месяца (ноябрь, декабрь, январь)
Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий:
Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме:
Топ-3 профессий за последние три месяца (ноябрь, декабрь, январь)
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:
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