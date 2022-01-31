«Северный поток-2». В ЕС объяснили, от чего зависит запуск газопровода

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск «Северного потока-2» зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину. В таком случае ЕС подготовил мощный пакет санкций, включающий и российский газопровод.

«В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России, которая оказывает военное давление на Украину и использует газ как рычаг влияния на нас (ЕС. — Ред.). Поэтому „Северный поток — 2“ нельзя исключать из списка санкций, это совершенно ясно», — подчеркнула глава ЕК.

Напомним, недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что запуск «Северного потока-2» будет зависеть от ситуации в Украине.

Добавим, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток-2» опасным проектом, подчеркнув, что Германия передала президенту Р Ф Владимиру Путину пистолет в руки.

При этом, США пригрозили заморозить «Северный поток-2», если Россия нападет на Украину.