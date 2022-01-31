«Северный поток-2». В ЕС объяснили, от чего зависит запуск газопровода

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск «Северного потока-2» зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину. В таком случае ЕС подготовил мощный пакет санкций, включающий и российский газопровод.
«В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России, которая оказывает военное давление на Украину и использует газ как рычаг влияния на нас (ЕС. — Ред.). Поэтому „Северный поток — 2“ нельзя исключать из списка санкций, это совершенно ясно», — подчеркнула глава ЕК.
Напомним, недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что запуск «Северного потока-2» будет зависеть от ситуации в Украине.
Добавим, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток-2» опасным проектом, подчеркнув, что Германия передала
При этом, США пригрозили заморозить «Северный поток-2», если Россия нападет на Украину.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривенВчера, 12:02 - 1951 19
Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистииПозавчера, 16:05 - 6726 9
Япония выразила готовность организовать поставки газа в ЕвропуВчера, 16:18 - 924 4
Как отличается национальное водительское удостоверение от международногоВчера, 19:44 - 4655 3
Новая почта обновила некоторые тарифыВчера, 15:01 - 1030 3
Как отличается национальное водительское удостоверение от международногоВчера, 19:44 - 4655 3
Пенсионная реформа-2022. «Слуга народа» объяснила, к чему готовиться работодателямВчера, 14:02 - 2818
Почему сумму гарантированного возмещения до сих пор не повысили - ответ ФГВФЛВчера, 16:02 - 2408 1
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 12 гривенВчера, 12:02 - 1951 19
Минцифра: украинцы за месяц получили 3,3 млн извещений о кредитах в «Дія»Вчера, 15:13 - 1448
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1532 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1032
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2446
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1260 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1044 1