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Межбанк: доллар дешевеет, а евро растет

Межбанк: доллар дешевеет, а евро растет

Четверг был полон неожиданностей для участников торгов. Предложение по доллару периодически превышало спрос, что приводило к проседанию котировок в течение дня. Но выходы отдельных крупных игроков быстро восстанавливали равновесие и позволяли американской валюте часто отвоевывать утраченные позиции. В итоге, за день котировки доллара просели на 5 копеек с утренних 28,29/28,31 гривен до 28,24/28,26 к концу сессии. При этом, основная часть сделок прошла в достаточно узком коридоре от 28,25 до 28,28 гривен. Среди покупателей после обеда «засветились» Укргазбанк и Укрэксимбанк с покупкой валюты под Нафтогаз. Похоже, госкомпания решила купить валюту при проседании котировок, что не удивительно в зимний отопительный сезон. Но даже выход такого покупателя не привел к стремительному росту котировок. Во-первых, объемы покупок не были очень значительными даже для нашего рынка, а во-вторых — после обеда основная часть покупателей уже закрыла свои сделки и госбанки покупали валюту практически в одиночестве.

Зато сегодня «героем дня» стал евро. Еще в середине дня его котировки достаточно спокойно «болтались» в пределах узкого коридора 31,88−31,92 гривны и до 15 часов ничего интересного не происходило.

Но после 15:30 по Киеву — началось «веселье». Евро стремительно вырос относительно доллара на решениях ЕЦБ о сохранении своих ставок на прежнем уровне и намеков европейского регулятора на то, что эта ситуация может еще продлится какое-то время. На этих новостях евро/доллар быстро взлетел сразу с 1,1280 до 1,1420 доллара за евро, что немедленно отразилось и на курсе евро относительно гривны. В итоге, за день евро на межбанке подорожал сразу на 23 копейки — с утренних 31,94/31,96 до 32,17/32,19 гривен и валютные ралли на мировых рынках еще продолжаются.

Такой вот неожиданный грустный сюрприз для сегодняшних продавцов евро, которые провели свои сделки в первой половине дня и очень приятный бонус для тех покупателей, кто купил эту валюту до начала взлета котировок.

Главные события 3 февраля на валютном рынке:

1) Доллар с утренних стартовых 28,29/28,31 гривен просел на 5 копеек до 28,24/28,26 к концу дня. Зато евро взлетел сразу на 23 копейки — до 32,17/32,19 гривен к завершению торгов четверга.

2) Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в четверг находился на отметке 28,2705 гривен, а официальный курс на 4 февраля 2022 года установлен на уровне 28,2701 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,24 / 28,26
евро — 32,16 / 32,19

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1416 / 1,1418

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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