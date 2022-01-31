Польская PGNiG выиграла в суде дело о нерыночных практиках Газпрома

Суд Е С встал на сторону польской нефтегазовой компании PGNiG и отклонил решение Еврокомиссии, решившей оставить без внимания жалобу польской стороны на монополистские действия российского Газпрома.

Следовательно, Еврокомиссия должна будет вновь рассмотреть жалобу PGNiG относительно действий Газпрома, передается на официальном сайте польской компании.

Как отмечается, это решение касается жалобы PGNiG от 2019 года на решение Еврокомиссии, которая в 2017 году отклонила претензии польской компании на монополистические действия Газпрома на польском рынке.

«Победа в суде ЕС означает, что Еврокомиссия во второй раз должна будет рассмотреть жалобу PGNiG с 2017 года. Мы рассчитываем на то, что Еврокомиссия использует возможность, которую дает ей нынешний приговор, чтобы осуществить решительные шаги по нарушению Газпромом права конкуренции», — сообщил по этому поводу председатель правления PGNiG Павел Маевский.

Польша покупает газ у России на основании так называемого Ямальского контракта между обеими странами, который был подписан в 1996 году и впоследствии продлен в 2010 году. Он предусматривает поставки ежегодно в РП около 10 млрд кубометров газа. В связи с вынужденной формулой «бери или плати» (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать каждый год (до конца 2022 года) не менее 8,7 млрд кубометров газа. Польша уже задекларировала, что не будет подписывать с Россией новый долгосрочный контракт, а будет делать ставку на собственную добычу, поставки газа с шельфа Норвежского моря по газопроводу Baltic Pipe и покупку сжиженного газа в США и странах Персидского залива, которые будут поставляться в LNG-терминал в городе Свиноуйсце.

Польша несколько раз инициировала снижение цены на российский газ в долгосрочном контракте. В 2012 году Газпром согласился на снижение на 10% цены на газ для PGNiG, что позволило закрыть рассмотрение дела в арбитражном суде в Стокгольме. В 2017 году польская компания второй раз инициировала переговоры с Газпромом о снижении цены, стороны не договорились, и дело вновь оказалось в Стокгольмском арбитраже. В марте 2020 года суд принял решение в пользу Польши, обязав российскую компанию выплатить PGNiG 1,5 млрд долл. компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам. В июле 2020 года Газпром погасил эту задолженность перед польской компанией.