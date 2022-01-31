Почему сумму гарантированного возмещения до сих пор не повысили - ответ ФГВФЛ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал от ФГВФЛ о сроках повышения суммы гарантированного возмещения.

Как сказано в сообщении, в последний раз гарантированная сумма была повышена в 2012 году с принятием Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Согласно Закону, с 2012 г. размер суммы гарантированного возмещения для одного вкладчика в одном банке должен быть не меньше 200 тыс. грн. Вопрос ее повышения назрел еще несколько лет назад, поэтому Фонд начал разрабатывать способы его решения.

Читайте также: Что будет с кредитами и депозитами в начале 2022 года: прогноз банкиров

«Здесь внимательный и любознательный читатель задаст вполне уместный вопрос: „Если в законе определен нижний предел гарантированной суммы, почему Фонд ее не увеличивает?“. Административный совет Фонда имеет полномочия принять решение о поднятии гарантированной суммы. Но основным барьером для этого стали долговые обязательства Фонда, возникшие во время банковского кризиса 2014−2017 гг. Тогда Нацбанк признал половину банков, существовавших в стране, неплатежеспособными, и они перешли под управление Фонда. Вкладчикам этих банков Фонд должен был выплатить около 94 млрд грн гарантированного возмещения», — сообщает ФГВФЛ.

Аккумулированных на то время Фондом средств (около 7 млрд грн) не хватило бы для полной и своевременной выплаты надлежащего возмещения вкладчикам банков-банкротов.

«Чтобы не допустить социального взрыва и выплатить вкладчикам этих банков гарантированные Законом средства, Фонд позаимствовал около 80 млрд грн (под 9,99−14%) у НБУ и Минфина. На сегодня Фонд полностью рассчитался с НБУ и частично вернул долг Минфину. Однако остаток долговых обязательств фонда составляет 45,7 млрд грн по номиналу векселей и более 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 г. Такая долговая нагрузка — это риск для устойчивости системы гарантирования вкладов», — объясняют в Фонде гарантирования.

Для реализации рекомендаций Совета по финансовой стабильности по снижению этой нагрузки был разработан законопроект 5542−1, который одновременно предусматривает два шага: реструктуризацию долга Фонда и повышение гарантированной суммы.

В 2021 г. Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении.

«Как только парламентарии примут его во втором чтении и в целом, а Президент Украины его подпишет, гарантированная сумма будет увеличена до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года — до 600 тыс. грн», — подытожили в ФГВФЛ.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.