Почему сумму гарантированного возмещения до сих пор не повысили - ответ ФГВФЛ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал от ФГВФЛ о сроках повышения суммы гарантированного возмещения.
Как сказано в сообщении, в последний раз гарантированная сумма была повышена в 2012 году с принятием Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Согласно Закону, с 2012 г. размер суммы гарантированного возмещения для одного вкладчика в одном банке должен быть не меньше 200 тыс. грн. Вопрос ее повышения назрел еще несколько лет назад, поэтому Фонд начал разрабатывать способы его решения.
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«Здесь внимательный и любознательный читатель задаст вполне уместный вопрос: „Если в законе определен нижний предел гарантированной суммы, почему Фонд ее не увеличивает?“. Административный совет Фонда имеет полномочия принять решение о поднятии гарантированной суммы. Но основным барьером для этого стали долговые обязательства Фонда, возникшие во время банковского кризиса 2014−2017 гг. Тогда Нацбанк признал половину банков, существовавших в стране, неплатежеспособными, и они перешли под управление Фонда. Вкладчикам этих банков Фонд должен был выплатить около 94 млрд грн гарантированного возмещения», — сообщает ФГВФЛ.
Аккумулированных на то время Фондом средств (около 7 млрд грн) не хватило бы для полной и своевременной выплаты надлежащего возмещения вкладчикам банков-банкротов.
«Чтобы не допустить социального взрыва и выплатить вкладчикам этих банков гарантированные Законом средства, Фонд позаимствовал около 80 млрд грн (под 9,99−14%) у НБУ и Минфина. На сегодня Фонд полностью рассчитался с НБУ и частично вернул долг Минфину. Однако остаток долговых обязательств фонда составляет 45,7 млрд грн по номиналу векселей и более 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 г. Такая долговая нагрузка — это риск для устойчивости системы гарантирования вкладов», — объясняют в Фонде гарантирования.
Для реализации рекомендаций Совета по финансовой стабильности по снижению этой нагрузки был разработан законопроект 5542−1, который одновременно предусматривает два шага: реструктуризацию долга Фонда и повышение гарантированной суммы.
В 2021 г. Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении.
«Как только парламентарии примут его во втором чтении и в целом, а Президент Украины его подпишет, гарантированная сумма будет увеличена до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года — до 600 тыс. грн», — подытожили в ФГВФЛ.
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