Украина будет производить дроны Bayraktar с двигателями «Мотор Сичи»

Киев и Анкара подпишут соглашение, которое будет предусматривать строительство в Украине завода для производства турецких ударных беспилотников с двигателями «Мотор Сич», заявил министр обороны Алексей Резников, пишет dw.com

По словам министра, в четверг планируется подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украины и Турции в сфере высоких военных технологий.

Он добавил, что «одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar, который производит беспилотные летательные аппараты, которые будут изготавливаться именно в Украине».

Министр отметил, что по решению турецкой компании, которая производит Bayraktar, следующее поколение дронов будет использовать двигатели производства «Мотор Сичи» — украинского производителя авиационных двигателей (Запорожье). «Это уже, по сути, будут украино-турецкие „Байрактары“ с точки зрения технологического наполнения. И, соответственно, применяться они будут в вооруженных силах Украины и Турции, и тех стран, которые будут иметь желание их приобрести», — сказал он.

Резников добавил, что в Украине также планируют создать учебный центр, который будет готовить специалистов по управлению этими дронами.

26 октября 2021 года Вооруженные силы Украины впервые применили ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе для «принуждения противника к прекращению огня». Это вызвало волну реакций за рубежом, в частности, недовольство России. Вскоре после этого Анкара призвала Киев не называть приобретенные беспилотники турецкими.