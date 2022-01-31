Межбанк: основная интрига по курсу и ждать ли существенного укрепления гривны

Четверг опять не даст никому скучать на валютном рынке и пройдет очень напряженно.

Основное — каким будет курсовой тренд по доллару на ближайшее время после погашения инвесторам крупных сумм гривневых ОВГЗ. Только сами бумаги были вчера погашены на 11,5 млрд гривен плюс проценты по еще семи выпускам. А сегодня Минфин должен еще погасить и валютные облигации на $ 367,9 млн, и проценты по другому долларовому размещению.

В итоге, от поведения инвесторов, а среди них есть много иностранцев, во многом и зависит ситуация на межбанке. Ажиотаж по поводу обострения на границах с РФ несколько стих, но это не значит, что нерезиденты не будут и дальше выходить из наших ОВГЗ. Просто теперь они это будут делать без дополнительной суеты и подбирать оптимальное время для покупки валюты. Причем — в разные дни. И фактор этого отложенного спроса — важное дополнение к текущей ситуации с курсом на межбанке.

Из других факторов можно также добавить необходимость у предприятий рассчитываться с персоналом по зарплате за прошлый месяц, а также обеспечивать текущую хозяйственную деятельность. Это добавляет у них потребности в гривне, и это позитивный момент для курса нацвалюты на межбанке.

День пройдет в курсовом противостоянии интересов крупных местных покупателей и продавцов с периодическими корректировками в момент выхода нерезидентов на межбанк с покупкой валюты. Кроме этого, фактически уже начинается период покупки валюты «дочками» иностранных компаний под репатриацию дивидендов, что увеличит спрос на торгах и будет работать против гривны.

Мы не исключаем выходов НБУ с соответствующей ситуации интервенцией. Главное, чтобы Нацбанк снова не перестарался, как это произошло во вторник и не особо изменял своими действиями тренд по курсу в течение дня, а только реально сглаживал колебания. 2 февраля это у него получилось плохо и он фактически своей интервенцией спровоцировал рост котировок. При том, что начинался день с явного превышения предложения валюты на рынке и это привело бы к укреплению гривны. Но в итоге, благодаря Нацбанку доллар существенно подорожал «на ровном месте».

Наше мнение: за счет скупки валюты нерезидентами в формате выхода из украинских ОВГЗ в дополнении к покупкам «дочек» иностранных компаний под вывод дивидендов особого укрепления гривны в ближайшее время ожидать не стоит. Коррекция после недавнего взлета котировок продолжится, но на возвраты к уровням курса ноября — начала декабря прошлого года — мы бы не рассчитывали. Тем более, что Нацбанку надо возмещать теперь потерянные ранее ЗВР и он будет выкупать доллар на межбанке при любом удобном случае, что также поддержит курс доллара на торгах.

Статистика торгов, по прогнозам Finance.ua, составит до 430−550 сделок при общей сумме операций в пределах до $ 195−280 млн.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 3 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,20 — 28,45 грн, евро — коридор 31,80 — 32,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,10 — 28,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,60 до 32,20 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 31,75 до 32,15 грн при спреде в пределах 20 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,28 / 28,30

евро — 31,97 / 31,99

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке