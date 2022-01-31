Франция начинает использование таблеток от коронавируса

Во Франции на этой неделе начинают использовать таблетки Pfizer «Паксловид» (Paxlovid), для лечения коронавируса. Это первая страна в ЕС, которая начнет применять этот препарат.

Отмечено, что эти лекарства являются первыми в ЕС, которые одобрены для лечения респираторных вирусных заболеваний.

Так, по данным Министерства здравоохранения Парижа, первые 10 тысяч доз «Паксловида» появятся в аптеках страны в эту пятницу.

Его будут назначать взрослым с симптомами, которые не требуют дыхания кислородом и не подвергаются риску осложнений, как рекомендует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Известно, что на прошлой неделе EMA одобрила использование «Паксловида» в ЕС после того, как препарат был одобрен в США и Великобритании в декабре.

Ожидается, что в ближайшее время будет одобрена подобная противовирусная таблетка, разработанная компанией Merck. Как заявляют производители обоих препаратов, они будут эффективны против штамма «Омикрон».