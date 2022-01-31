Врач ежемесячно зарабатывала до полумиллиона на фейковых COVID-сертификатах - СБУ

В Закарпатской области СБУ разоблачила врача, которая в социальных сетях агитировала за вакцинацию и при этом занималась подделкой COVID-сертификатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Установлено, что злоумышленница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета. Она привлекла к незаконной схеме знакомую, которая за 30% от «дохода» искала клиентов, которые не желали прививаться.

За 3,5 тыс. грн врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала «пациентам» бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом злоумышленница подделывала ежемесячно почти 100 медицинских документов.

Сейчас обеим фигуранткам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и выявления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.