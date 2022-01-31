В «Google Сообщениях» появилась поддержка эксклюзивной функции iMessage

Вскоре владельцы Android-устройств смогут более корректно получать сообщения от пользователей iOS, отправленные с помощью фирменной функции Tapback.
До появления новой функции реакция на сообщение, отправленная владельцем iPhone, приходила на Android-гаджет в формате текста. Например, вместо эмодзи с улыбкой пользователь получал оповещение «собеседник посмеялся над сообщением». В новой бета-версии Google Message появилась нативная поддержка реакций, активировать которую можно в настройках приложения.
Нововведение заменяет текст на стандартные смайлики, разгружая чат и улучшая взаимопонимание между пользователями разных платформ. При этом дизайн реакций на iPhone и Android несколько отличается, но в целом иконки точно передают настроение собеседника.
О сроках появления такой функции в стабильной сборке приложения компания объявит позднее.
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