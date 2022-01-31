Средняя цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в прошлом году выросла на 49,3%

Средневзвешенная цена электрической энергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросла на 49,26% – до 2 038,6 грн/МВт-час. (без НДС).

Об этом сообщает АО «Оператор рынка».

«Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РСВ в 2021 году была на 49,26% выше средневзвешенной цены 2020 года и составляла 2 038,60 грн/МВт-час. Средние почасовые цены в часы минимальной нагрузки на РСВ в ОЭС Украины отклонялись от ценовых ограничений во всех месяцах 2021 года в пределах от 16,2% до 58,6%, кроме февраля, где отклонение было всего 3,1%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бурштынском энергоострове средние почасовые цены в часы минимальной нагрузки почти не отклонялись от ценовых ограничений, а в часы максимальной нагрузки средние почасовые цены отклонялись от ограничений во всех месяцах 2021 года в пределах от 0,8% до 7,2%.

Общий объем торгов электроэнергией на РСВ в 2021 году составил 35,762 тыс. ГВт-ч., что на 2,6% меньше по сравнению с 2020 годом.

Сообщается также, что на внутрисуточном рынке (ВСР) средневзвешенная цена акцептованной в 2021 году электроэнергии выросла на 40,81% – до 1 835,08 грн/МВт-час. (ОЭС Украины — 1 834,47 грн/МВт-ч., БуОс — 1 904,74 грн/МВт-ч.). Всего в прошлом году на ВСР было продано 5,058 тыс. ГВт-ч., что на 15,62% меньше по сравнению с 2020 годом.

Объемы торгов на площадке Оператора рынка в 2021 году составили 27,4% от общего потребления электроэнергии в Украине. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 29,4%.