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День финансов: программа «єПідтримка» расширена, прогнозы экспертов относительно валютного рынка

День финансов: программа «єПідтримка» расширена, прогнозы экспертов относительно валютного рынка

В среду, 2 февраля, Президент Зеленский заявил о стабилизации гривны и отсутствии рисков для нее. У экспертов разные мнения относительно текущей ситуации на валютном рынке. Finance.ua поинтересовался, что происходит на валютном рынке и чего ожидать:

Искусственная девальвация? Что происходит на валютном рынке и чего ожидать

Программу «єПідтримка» расширили. Кабмин распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет до 18 лет. Также расширен перечень услуг, которые можно оплатить с помощью этих средств, — за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Законопроекты об уменьшении штрафов за неприменение РРО. Депутаты на сайте ВРУ зарегистрировали законопроект №6561, которым предлагалось отменить штрафы за неприменение РРО до 31 января, а в дальнейшем уменьшить их до конца 2022 года до 10% от существующего размера всем ФЛП-«единщикам», кто до 1 апреля установит РРО. В ВРУ зарегистрировано два альтернативных законопроекта.

Доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистии. По данным ГНС, доходами, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы, для подачи Декларации считают доходы, не подлежащие в момент их начисления (получения) налогообложению в Украине, однако, согласно данным контролирующих органов, полнота уплаты налогов и сборов с них не подтверждена.

Как изменится ли пенсионный возраст после очередной реформы. В Украине возраст выхода на пенсию определяет продолжительность приобретенного страхового стажа. До 2028 года продолжительность страхового стажа, который дает право выйти на пенсию по возрасту, ежегодно возрастает на один год

  • В Пенсионном фонде также объяснили, как быть пенсионеру при переводе пенсии на другой адрес.

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По материалам Finance.UA
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