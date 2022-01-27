В Раде появились два новых законопроекта об уменьшении штрафов за неприменение РРО

27 января Д. Гетманцев и другие нардепы на сайте ВРУ зарегистрировали законопроект №6561, которым предлагалось отменить штрафы за неприменение РРО до 31 января (включительно), а в дальнейшем уменьшить их до конца 2022 года до 10% от существующего размера всем ФЛП-«единщикам», кто до 1 апреля установит РРО.
1 февраля его должны были рассмотреть на заседании ВРУ. Однако, как сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, законопроект был отозван из-за того, что «процесс политизирован», пишет dtkt.ua.
«Соответствующая правка будет внесена в некий законопроект, который будет подаваться ко второму чтению, и этот вопрос будет решен. И обещание, которое было дано, всеми добросовестными будет поддержано, просто мы ищем форму», — отметил чиновник.
Поэтому в ВРУ зарегистрировано два альтернативных законопроекта.
Первый из них — №6561-1 «О внесении изменений в Закон Украины „О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг“ относительно отсрочки применения финансовых санкций для плательщиков единого налога». Авторами его являются нардепы из партий «Слуга народа» и «За життя».
Законопроектом предлагается временно (до 31.12.2022) отсрочить применение финансовых санкций к плательщикам единого налога 2−4 групп (физических лиц-предпринимателей), которые были освобождены от применения РРО, ПРРО до 1 января 2022 года в соответствии с п. 61 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, которые совершили правонарушения, определенные статьей 17 Закона о РРО.
Второй – №6561-2 «О внесении изменений в Закон Украины „О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг“ относительно уменьшения финансовых санкций для плательщиков единого налога». Автором его является Я. Железняк.
Он фактически дублирует основной законопроект № 6561. Им также предлагают временно (до 31 января 2022 года включительно) не применять штрафные финансовые санкции по РРО ФЛП — плательщиков единого налога 2−4 групп, которые до 1 января 2022 года не имели обязанности применять РРО и/или ПРРО, и у которых с 1 января 2022 года такая обязанность возникла.
Однако важно отметить, что такая норма будет действовать, только если такие ФЛП до 1 апреля 2022 года зарегистрировали и начали использовать РРО и/или ПРО.
А с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно предлагается применять финансовые санкции в размере 10% от размера, установленного ст. 17 Закона об РРО.
В случае принятия одного из этих законопроектов, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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