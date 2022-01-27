Программу «єПідтримка» расширили

Кабинет Министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет до 18 лет. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, на что можно будет потратить средства.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, постановление вступает в силу с 7 февраля.
Также расширен перечень услуг, которые можно оплатить с помощью этих средств, — за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.
Установлено, что тысяча гривен предоставляется для приобретения в безналичной форме:
Что еще планируют в правительстве. Вскоре планируется разрешить людям с инвалидностью І и II групп покупать лекарства — сейчас такая возможность есть только у пенсионеров.
«Мы примем сегодня протокольное решение о расширении возможностей программы для другой категории лиц. Это вакцинированные граждане с инвалидностью I и II групп, которые смогут тратить ковидные деньги на лекарственные средства и коммуналку, когда она будет подключена к этой программе», — сказал Шмыгаль.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ ПрезидентаВчера, 15:12 - 3422 17
Украина, Польша и Великобритания создают альянсВчера, 17:10 - 2109 9
Налоговая амнистия: сколько задекларировали украинцы за 5 месяцевВчера, 16:11 - 1916 8
Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - МоравецкийВчера, 15:45 - 1063 7
В Morgan Stanley объяснили, почему не стоит бояться обвала Bitcoin на 50%7 ч. назад - 989 4
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ ПрезидентаВчера, 15:12 - 3422 17
Межбанк: почему курс доллара неожиданно пошел вверхВчера, 18:19 - 2165
Украина, Польша и Великобритания создают альянсВчера, 17:10 - 2109 9
Налоговая амнистия: сколько задекларировали украинцы за 5 месяцевВчера, 16:11 - 1916 8
Что будет с курсом гривны после рекордного ослабления на этой неделе - аналитика ICUВчера, 17:02 - 1486 1
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Позавчера, 12:40 - 1069 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 882
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2135
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1156 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 968 1