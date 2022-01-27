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Программу «єПідтримка» расширили

Программу «єПідтримка» расширили

Кабинет Министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет до 18 лет. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, на что можно будет потратить средства.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, постановление вступает в силу с 7 февраля.

Также расширен перечень услуг, которые можно оплатить с помощью этих средств, — за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Установлено, что тысяча гривен предоставляется для приобретения в безналичной форме:

  • услуг в сферах культуры,
  • образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),
  • физической культуры и спорта,
  • внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,
  • для приобретения книг, печатных средств массовой информации,
  • товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,
  • на приобретение получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.

Что еще планируют в правительстве. Вскоре планируется разрешить людям с инвалидностью І и II групп покупать лекарства — сейчас такая возможность есть только у пенсионеров.

«Мы примем сегодня протокольное решение о расширении возможностей программы для другой категории лиц. Это вакцинированные граждане с инвалидностью I и II групп, которые смогут тратить ковидные деньги на лекарственные средства и коммуналку, когда она будет подключена к этой программе», — сказал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • с 19 декабря 2021 года программой поддержки уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек;
  • программа продлится год — до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов;
  • в 2022 году бюджетом предусмотрено 3 млрд грн для выплат по программе «єПідтримка». В прошлом году было предусмотрено еще 8 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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