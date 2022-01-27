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🩺 Finance.ua запустил медицинское страхование!

&#129658; Finance.ua запустил медицинское страхование!

💥 Отличная новость для тех, кто заботится о своем здоровье! Мы запускаем страхование на Finance.ua.

Медицинское страхование на Finance.ua – это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой.

Необходимо лишь раз оставить заявку у нас на портале, и вы получите три предложения в удобной сравнительной таблице.

После того как вы определитесь и закажете оптимальный для себя вариант, договор можно забрать бесплатно в удобном для вас отделении Новой Почты.

Какие расходы покрывает страховка?

  • вызов скорой помощи или врача;
  • экстренная госпитализация;
  • лечение острых заболеваний;
  • анализы, посещения и консультации врачей.

А также амбулаторные и инструментальные диагностики, стационар и медикаменты при амбулаторной и стационарной помощи.

Переходите по ссылке и оформляйте медицинское страхование для себя и родных.

Берегите себя и покупайте медицинское страхование на Finance.ua!

По материалам Finance.UA
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