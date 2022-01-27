Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистии

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какие доходы считать теми, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы, для подачи единовременной (специальной) добровольной декларации.
По данным ГНС, доходами, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы, для подачи Декларации считают доходы, не подлежащие в момент их начисления (получения) налогообложению в Украине, однако, согласно данным контролирующих органов, полнота уплаты налогов и сборов с них не подтверждена.
К таким доходам относятся:
Читайте также: Налоговая амнистия: нужно ли декларировать общий дом
Как сказано в сообщении, налоговой обязанностью признается обязанность налогоплательщика рассчитать, задекларировать и/или уплатить сумму налога и сбора.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ ПрезидентаВчера, 15:12 - 3589 17
Украина, Польша и Великобритания создают альянсВчера, 17:10 - 2237 9
Налоговая амнистия: сколько задекларировали украинцы за 5 месяцевВчера, 16:11 - 2031 9
Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - МоравецкийВчера, 15:45 - 1169 8
В Morgan Stanley объяснили, почему не стоит бояться обвала Bitcoin на 50%9 ч. назад - 1253 6
Украина, Польша и Великобритания создают альянсВчера, 17:10 - 2237 9
Межбанк: почему курс доллара неожиданно пошел вверхВчера, 18:19 - 2215
Налоговая амнистия: сколько задекларировали украинцы за 5 месяцевВчера, 16:11 - 2031 9
Что будет с курсом гривны после рекордного ослабления на этой неделе - аналитика ICUВчера, 17:02 - 1510 1
В Morgan Stanley объяснили, почему не стоит бояться обвала Bitcoin на 50%9 ч. назад - 1253 6
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Позавчера, 12:40 - 1106 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 889
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2153
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1161 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 974 1