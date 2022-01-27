Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистии

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какие доходы считать теми, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы, для подачи единовременной (специальной) добровольной декларации.

По данным ГНС, доходами, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы, для подачи Декларации считают доходы, не подлежащие в момент их начисления (получения) налогообложению в Украине, однако, согласно данным контролирующих органов, полнота уплаты налогов и сборов с них не подтверждена.

К таким доходам относятся:

зарплата (вознаграждение), полученная работниками в «конвертах»;

иностранные доходы;

доходы физического лица, полученные от предпринимательской, независимой профессиональной деятельности без государственной регистрации ее как ФЛП , без постановки на налоговый учет или без получения лицензии, разрешения или иного разрешительного документа для осуществления определенных видов хозяйственной деятельности;

, без постановки на налоговый учет или без получения лицензии, разрешения или иного разрешительного документа для осуществления определенных видов хозяйственной деятельности; незадекларированные доходы в виде наследства, подарков, полученные не от физических лиц первой, второй степени родства, арендной платы;

доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, доходов от отчуждения акций, долей, корпоративных или других аналогичных прав и тому подобное.

Читайте также: Налоговая амнистия: нужно ли декларировать общий дом

Как сказано в сообщении, налоговой обязанностью признается обязанность налогоплательщика рассчитать, задекларировать и/или уплатить сумму налога и сбора.

Справка Finance.ua:

с 1 сентября 2021 года в Украине продолжается кампания единовременного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц. С начала кампании граждане уже задекларировали активы стоимостью 1,3 млрд грн. Сумма задекларированного к уплате сбора составила 79,1 млн гривен;

1 марта 2022 года завершается период единовременного декларирования иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании иностранные активы можно задекларировать по ставке 9%;