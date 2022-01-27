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Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистии

Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистии

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какие доходы считать теми, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы, для подачи единовременной (специальной) добровольной декларации.

По данным ГНС, доходами, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы, для подачи Декларации считают доходы, не подлежащие в момент их начисления (получения) налогообложению в Украине, однако, согласно данным контролирующих органов, полнота уплаты налогов и сборов с них не подтверждена.

К таким доходам относятся:

  • зарплата (вознаграждение), полученная работниками в «конвертах»;
  • иностранные доходы;
  • доходы физического лица, полученные от предпринимательской, независимой профессиональной деятельности без государственной регистрации ее как ФЛП, без постановки на налоговый учет или без получения лицензии, разрешения или иного разрешительного документа для осуществления определенных видов хозяйственной деятельности;
  • незадекларированные доходы в виде наследства, подарков, полученные не от физических лиц первой, второй степени родства, арендной платы;
  • доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, доходов от отчуждения акций, долей, корпоративных или других аналогичных прав и тому подобное.

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Как сказано в сообщении, налоговой обязанностью признается обязанность налогоплательщика рассчитать, задекларировать и/или уплатить сумму налога и сбора.

Справка Finance.ua:

  • с 1 сентября 2021 года в Украине продолжается кампания единовременного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц. С начала кампании граждане уже задекларировали активы стоимостью 1,3 млрд грн. Сумма задекларированного к уплате сбора составила 79,1 млн гривен;
  • 1 марта 2022 года завершается период единовременного декларирования иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании иностранные активы можно задекларировать по ставке 9%;
  • если в декларации указываются активы в банковских металлах, то стоимость указывается исходя из массы и учетной цены, рассчитанной НБУ на дату подачи декларации.
По материалам Finance.UA
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