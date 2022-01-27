0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 142 0

Перевод пенсии на другой адрес: как быть пенсионеру, который не может лично обратиться в отделение ПФУ

Перевод пенсии на другой адрес: как быть пенсионеру, который не может лично обратиться в отделение ПФУ

Сейчас в Украине пенсию можно получать и в банках, и в почтовых отделениях, и дома. Если приходится менять место жительства, то и пенсию лучше перевести на новый адрес.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что делать, если пенсионер не можете оформить перевод пенсии.

Как объясняет издание «На пенсии», пенсия выплачивается по месту жительства пенсионера ежемесячно – не позднее 25 числа.

При смене места жительства получателю пенсии необходимо лично обратиться в орган Пенсионного фонда и предоставить следующие документы:

  • заявление о переводе выплаты пенсии;
  • паспорт;
  • документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

Если получатель пенсии несовершеннолетний (выплаты связаны с инвалидностью) или недееспособное лицо, его законный представитель – родители, опекун, попечитель – вместе с заявлением предоставляет свои документы. Это паспорт, документ, подтверждающий полномочия представителя, и решение суда (при наличии).

Выплату пенсии по новому месту жительства (регистрации) территориальный орган Пенсионного фонда проводит со следующего месяца.

Если не можете оформить перевод пенсии

Если пенсионер по состоянию здоровья или в силу других обстоятельств не может самостоятельно оформить перевод пенсии, он может поручить оформление документов или получение пенсии доверенному лицу. Выплата пенсии по доверенности в частности осуществляется в течение всего срока действия доверенности. Но пенсионер после каждого года действия доверительного документа должен писать новое заявление на выплату пенсии по доверенности.

Справка Finance.ua:

  • украинцев до конца 2022-го ждет еще пять повышений пенсий. Массово пересчитывать выплаты будут только дважды: с 1 марта неработающим пенсионерам и с 1 апреля – работающим;
  • в Украине за последние 10 лет на почти 3 млн человек уменьшилось количество пенсионеров и по состоянию на 1 января 2022 года оно составляет 10 841 117 человек.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.