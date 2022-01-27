Перевод пенсии на другой адрес: как быть пенсионеру, который не может лично обратиться в отделение ПФУ

Сейчас в Украине пенсию можно получать и в банках, и в почтовых отделениях, и дома. Если приходится менять место жительства, то и пенсию лучше перевести на новый адрес.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что делать, если пенсионер не можете оформить перевод пенсии.
Как объясняет издание «На пенсии», пенсия выплачивается по месту жительства пенсионера ежемесячно – не позднее 25 числа.
При смене места жительства получателю пенсии необходимо лично обратиться в орган Пенсионного фонда и предоставить следующие документы:
Если получатель пенсии несовершеннолетний (выплаты связаны с инвалидностью) или недееспособное лицо, его законный представитель – родители, опекун, попечитель – вместе с заявлением предоставляет свои документы. Это паспорт, документ, подтверждающий полномочия представителя, и решение суда (при наличии).
Выплату пенсии по новому месту жительства (регистрации) территориальный орган Пенсионного фонда проводит со следующего месяца.
Если не можете оформить перевод пенсии
Если пенсионер по состоянию здоровья или в силу других обстоятельств не может самостоятельно оформить перевод пенсии, он может поручить оформление документов или получение пенсии доверенному лицу. Выплата пенсии по доверенности в частности осуществляется в течение всего срока действия доверенности. Но пенсионер после каждого года действия доверительного документа должен писать новое заявление на выплату пенсии по доверенности.
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