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«Слуга народа» объяснила, изменится ли пенсионный возраст после очередной реформы

«Слуга народа» объяснила, изменится ли пенсионный возраст после очередной реформы

Требования к необходимому трудовому стажу для выхода на пенсию не затрагиваются законопроектом №2683, который внедряет пенсионную реформу. Однако эти требования будут меняться в течение следующих лет согласно предыдущей пенсионной реформе.

Об этом в интервью «Главкому» сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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Она напомнила, что в Украине возраст выхода на пенсию определяет продолжительность приобретенного страхового стажа. До 2028 года продолжительность страхового стажа, который дает право выйти на пенсию по возрасту, ежегодно возрастает на один год. Его необходимая продолжительность определяется на дату достижения возраста и не зависит от определенной законом продолжительности на время обращения за назначением пенсии (это дает возможность доработать необходимый стаж).

Так, по достижении возраста 60 лет могут выйти на пенсию мужчины и женщины:

  • в 2022 году – при наличии страхового стажа не менее 29 лет;
  • в 2023 – не менее 30 лет стажа, и, соответственно, +1 год каждый год;
  • в 2028 – не менее 35 лет стажа.

По достижении возраста 63 года могут выйти на пенсию мужчины и женщины:

  • в 2022 году при наличии страхового стажа от 19 до 29 лет;
  • в 2023 – от 20 до 30 лет стажа, и, соответственно, +1 год каждый год;
  • в 2028 – от 25 до 35 лет стажа.

По достижении 65 лет могут выйти на пенсию мужчины и женщины при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

«Социальные пенсии Пенсионным фондом не назначаются. Если страхового стажа меньше 15 лет – органы соцзащиты назначают государственную социальную помощь (как правило с учетом уровня малообеспеченности лица)», – отметила Третьякова.

По материалам Главком
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