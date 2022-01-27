«Слуга народа» объяснила, изменится ли пенсионный возраст после очередной реформы

Требования к необходимому трудовому стажу для выхода на пенсию не затрагиваются законопроектом №2683, который внедряет пенсионную реформу. Однако эти требования будут меняться в течение следующих лет согласно предыдущей пенсионной реформе.
Об этом в интервью «Главкому» сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Читайте также: В правительстве рассказали, как будут назначать пенсии предпринимателям
Она напомнила, что в Украине возраст выхода на пенсию определяет продолжительность приобретенного страхового стажа. До 2028 года продолжительность страхового стажа, который дает право выйти на пенсию по возрасту, ежегодно возрастает на один год. Его необходимая продолжительность определяется на дату достижения возраста и не зависит от определенной законом продолжительности на время обращения за назначением пенсии (это дает возможность доработать необходимый стаж).
Так, по достижении возраста 60 лет могут выйти на пенсию мужчины и женщины:
По достижении возраста 63 года могут выйти на пенсию мужчины и женщины:
По достижении 65 лет могут выйти на пенсию мужчины и женщины при наличии страхового стажа не менее 15 лет.
«Социальные пенсии Пенсионным фондом не назначаются. Если страхового стажа меньше 15 лет – органы соцзащиты назначают государственную социальную помощь (как правило с учетом уровня малообеспеченности лица)», – отметила Третьякова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ ПрезидентаВчера, 15:12 - 3017 14
Украина, Польша и Великобритания создают альянсВчера, 17:10 - 1836 9
Налоговая амнистия: сколько задекларировали украинцы за 5 месяцевВчера, 16:11 - 1610 5
Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - МоравецкийВчера, 15:45 - 828 5
СЕП этом году переходит на «бесшовный» режим работы 24/7. Что меняетсяВчера, 09:14 - 684 3
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ ПрезидентаВчера, 15:12 - 3017 14
В правительстве рассказали, как будут назначать пенсии предпринимателямВчера, 14:03 - 2136 1
Межбанк: почему курс доллара неожиданно пошел вверхВчера, 18:19 - 2061
Украина, Польша и Великобритания создают альянсВчера, 17:10 - 1836 9
Налоговая амнистия: сколько задекларировали украинцы за 5 месяцевВчера, 16:11 - 1610 5
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Позавчера, 12:40 - 984 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 855
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2098
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1141 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 961 1