Фонд госимущества выставил на продажу 5 спиртзаводов: какая суммарная стартовая цена

Фонд госимущества объявил о проведении 5 приватизационных онлайн-аукционов спиртзаводов — они состоятся в период с 25 февраля по 4 марта. Суммарная стартовая цена всех аукционов — более 140 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрспирта».

В перечень вошли следующие объекты:

Узловское (Львовская область) — аукцион 25 февраля. Стартовая цена — 21 708 351,18 грн;

Мариловское (Тернопольская область) — аукцион 28 февраля. Стартовая цена — 52 100 868,74 грн;

Струтинское (Львовская область) — аукцион 1 марта. Стартовая цена — 31 338 684,70 грн;

Червонослободское (Киевская область) — аукцион 2 марта. Стартовая цена — 9 776 602,60 грн;

Стадницкое (Киевская область) — аукцион 4 марта. Стартовая цена — 26 393 749,40 грн.

Подробная информация об объектах и проведении аукционов — по ссылке.

С начала 2020 года было проведено 26 успешных аукционов приватизации спиртовых активов на около 1,5 миллиарда гривен.