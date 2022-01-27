Фонд госимущества выставил на продажу 5 спиртзаводов: какая суммарная стартовая цена

Фонд госимущества объявил о проведении 5 приватизационных онлайн-аукционов спиртзаводов — они состоятся в период с 25 февраля по 4 марта. Суммарная стартовая цена всех аукционов — более 140 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрспирта».
В перечень вошли следующие объекты:
Подробная информация об объектах и проведении аукционов — по ссылке.
С начала 2020 года было проведено 26 успешных аукционов приватизации спиртовых активов на около 1,5 миллиарда гривен.
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