Статус зарубежного украинца: кто может получить и каковы его преимущества

Зарубежный украинец – это лицо, которое является гражданином другого государства или лицом без гражданства, а также имеет украинское этническое происхождение или является происхождением из Украины. Претендовать на получение такого статуса могут лица, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся гражданами Украины.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, на какие преимущества претендуют такие лица.
Как отмечает Координационный центр по предоставлению правовой помощи, лицо, которое хочет приобрести статус зарубежного украинца, подает письменное заявление в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, а в Украине – непосредственно в Министерство иностранных дел Украины или в его представительство.
К заявлению о предоставлении статуса зарубежного украинца прилагаются:
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К документам может быть приложена характеристика-ходатайство общественной организации, членом которой является заявитель.
Удостоверение зарубежного украинца выдается на 10 лет с последующей его перерегистрацией.
К преимуществам, которые предоставляет статус зарубежного украинца, относятся:
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