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Статус зарубежного украинца: кто может получить и каковы его преимущества

Статус зарубежного украинца: кто может получить и каковы его преимущества

Зарубежный украинец – это лицо, которое является гражданином другого государства или лицом без гражданства, а также имеет украинское этническое происхождение или является происхождением из Украины. Претендовать на получение такого статуса могут лица, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся гражданами Украины.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, на какие преимущества претендуют такие лица.

Как отмечает Координационный центр по предоставлению правовой помощи, лицо, которое хочет приобрести статус зарубежного украинца, подает письменное заявление в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, а в Украине – непосредственно в Министерство иностранных дел Украины или в его представительство.

К заявлению о предоставлении статуса зарубежного украинца прилагаются:

  • паспортный документ или документ, его заменяющий;
  • копии документов, удостоверяющих украинское этническое происхождение или происхождение из Украины (свидетельство или прочие документы о рождении лица или его родственников, документы, подтверждающие факт проживания лица на территории Украины, и в случае необходимости другие документы).

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К документам может быть приложена характеристика-ходатайство общественной организации, членом которой является заявитель.

Удостоверение зарубежного украинца выдается на 10 лет с последующей его перерегистрацией.

К преимуществам, которые предоставляет статус зарубежного украинца, относятся:

  • возможность получения высшего образования за счет средств государственного бюджета Украины в пределах установленных квот на обучение;
  • право на бесплатное оформление многократной визы для посещения Украины без предоставления соответствующего приглашения сроком действия на 5 лет (для граждан государств, с которыми Украина имеет визовый режим);
  • возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания при условии получения в установленном законом порядке разрешения на иммиграцию для постоянного проживания за пределами квоты на иммиграцию.
По материалам Finance.UA
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