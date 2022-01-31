Продано 2 миллиона кроссоверов Duster

Румынский автопроизводитель объявил, что его кроссовер Duster достиг впечатляющего показателя продаж. С начала появления в 2010 году автомобиль разошелся тиражом в 2 миллиона единиц.

Модель Dacia Duster сейчас представлена в более чем 50-ти странах мира. Сначала Duster от Dacia разрабатывался с нуля как надежный универсальный автомобиль с внедорожными способностями. Через три года после дебюта он был возобновлен, а первое поколение продержалось на рынке в течение семи лет.

Чтобы отпраздновать 2 миллиона проданных единиц Duster, компания Dacia сделала несколько забавных инфографик, отмечая, сколько единиц Duster она произвела.

Интересно, что новый Duster сходит с конвейера Dacia на заводе компании в Румынии каждые 63 секунды. То есть за день предприятие производит около тысячи Дастеров.

Напомним, в Украине кроссовер Duster продается под брендом Renault. К слову, бестселлером января 2022 года на украинском рынке новых авто стал Renault Duster, в активе которого 516 регистраций.