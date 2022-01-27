Кабмин согласовал изменения в кредитный договор между Нафтогазом и Ощадбанком

Кабинет Министров согласовал изменения в кредитный договор между НАК “Нафтогаз Украины” и “Ощадбанком”, который был заключен в 2009 году, с целью продления периода действия пониженной процентной ставки.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 февраля.
Согласно пояснительной записке, пониженная процентная ставка 12,0% действовала до 25 ноября 2021 года включительно. После этого она была установлена на уровне 16,5% в гривне. В результате переговоров между “Нафтогазом” и “Ощадбанком” была достигнута договоренность о продолжении действия сниженной ставки 12% до 27 мая 2022 года включительно.
“Нафтогаз” в 2009 году привлек кредит от “Ощадбанка” под государственные гарантии для оплаты импортируемого газа. На сегодняшний день остаток по этому кредиту составляет 1,972 млрд грн, конечный срок погашения – 24 декабря 2024 года.
Поскольку кредит был предоставлен под государственные гарантии, все изменения в договор должны соглашаться гарантом, то есть Кабмином.
Как сообщалось, за январь – сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года Группа Нафтогаз уменьшила убыток в 3,9 раза – до 4,366 млрд грн. При этом доход группы за отчетный период составил 136,965 млрд грн, что на 30,8% больше по сравнению с январем – сентябрем 2020 года.
В финансовой отчетности НАК «Нафтогаз Украины» как отдельного юридического лица зафиксировано 9,78 млрд грн чистой прибыли за 9 месяцев 2021 года. Для сравнения, соответствующий период предыдущего года компания завершила с убытком 18,65 млрд грн.
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