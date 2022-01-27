0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Украина за два года поднялась в рейтинге по индексу социального прогресса — Минсоцполитики

Украина за два года поднялась в рейтинге по индексу социального прогресса — Минсоцполитики

В 2021 году Украина поднялась на 15 позиций в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index).

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, Украина заняла 48-е место со значением индекса 75,78 среди 168 стран.

Среднее значение индекса по всем странам, вошедшим в исследование, составляет 65,05 балла.

По информации министерства, количество стран, входящих в первые три группы — с очень высоким качеством жизни, высоким качеством жизни и умеренно высоким качеством жизни — сократилось со 104 до 78 за два года.

Это произошло преимущественно из-за пандемии, ухудшения доступа к необходимым медицинским услугам, а также из-за ограничения личных прав.

В то же время Украина не только осталась в третьей группе, но и улучшила свои результаты на 32 места (в 2019 году занимала 80 место со значением индекса 66,97), опередив Грузию, Армению, Беларусь, Македонию, Черногорию, Казахстан, Молдову, Россию, Мексику, Перу, Колумбия, Парагвай и другие страны.

При этом в 2018 году Украина оказалась на 64-й строчке по уровню социального развития среди 146 стран мира. Отметим, что в 2017 году Украина также заняла 64 место, но уже среди 128 стран.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что среди 15 стран со схожим уровнем ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Украина по результатам 2021 года заняла 1 место по значению этого индекса.

«Высокое место в рейтинге Украины обеспечили: результативная политика содействия занятости уязвимых групп, высокий охват средним образованием, доступная мобильная связь и доступная электроэнергия, низкая смертность от загрязненной воды и плохих санитарно-гигиенических условий, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин принимать участие в политической жизни, получать высшее образование, защищать имущественные права», — рассказала Лазебная.

При этом глава Минсоцполитики подчеркнула, что в Украине еще многое предстоит сделать для благосостояния граждан.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.