«Газпром» начал наращивать поставки газа в Европу, в том числе через Украину

Российская газовая компания «Газпром» впервые за долгое время забронировала транспортные мощности для транзита природного газа в страны Евросоюза. Заявка «Газпрома» на транзит через Украину по состоянию на 1 февраля составила 107,7 млн кубометров.

Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Отмечается, что в том, что касается транзита Украиной, это близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 млн кубометров. Это примерно вдвое больше средней прокачки за январь этого года.

Так, заявки на прокачку газа на день раньше — на 31 января — составили 64,6 млн кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.

Это происходит после того, как Россия с начала 2022 года резко сократила транзит газа через Украину.

Также, по данным, обнародованным на платформе GSA Platform, «Газпром» впервые за 43 дня забронировал во вторник, 1 февраля, часть мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита голубого топлива через Польшу.

По данным сведениям, 2 февраля через «Ямал — Европу» будет прокачано 12,53 млн кубометров газа.