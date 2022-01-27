«Газпром» начал наращивать поставки газа в Европу, в том числе через Украину

Российская газовая компания «Газпром» впервые за долгое время забронировала транспортные мощности для транзита природного газа в страны Евросоюза. Заявка «Газпрома» на транзит через Украину по состоянию на 1 февраля составила 107,7 млн кубометров.
Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Отмечается, что в том, что касается транзита Украиной, это близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 млн кубометров. Это примерно вдвое больше средней прокачки за январь этого года.
Так, заявки на прокачку газа на день раньше — на 31 января — составили 64,6 млн кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.
Это происходит после того, как Россия с начала 2022 года резко сократила транзит газа через Украину.
Также, по данным, обнародованным на платформе GSA Platform, «Газпром» впервые за 43 дня забронировал во вторник, 1 февраля, часть мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита голубого топлива через Польшу.
По данным сведениям, 2 февраля через «Ямал — Европу» будет прокачано 12,53 млн кубометров газа.
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