«Желтая» зона сократилась

«Желтая» зона карантина сократилась вдвое. Сейчас в этой зоне находятся две области — Кировоградская и Полтавская.
Об этом сообщает сайт Минздрава.
Большинство областей Украины находятся в «оранжевой» зоне. Более того, по данным Киевской школы экономики, под угрозой введения локдауна 9 «оранжевых» регионов. В частности, речь идет о таких областях:
Винницкой, Донецкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Сумской,
Хмельницкой.
По состоянию на сегодня, в «красной» зоне Ивано-Франковская и Ровенская области. А в «желтой» зоне остались только — Полтавская и Кировоградская. Вчера в этой зоне было четыре области.
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