Межбанк: валютная лихорадка только усилится

Среда на валютном рынке пройдет очень напряженно и интересно.
Ключевой вопрос: каким будет реальный курсовой тренд по доллару на ближайшее время. Вчерашний очередной разворот котировок в сторону роста до 28,41/28,43 к концу сессии с подачи Нацбанка, который с утра выкупил весь избыток предложения на торгах и этим спровоцировал в дальнейшем рост котировок, заставляет о многом задумываться всех участников торгов.
Продавцов — стоит ли сейчас продавать или подождать периода покупки валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов и возможно заработать на этом больше.
Покупателей — стоит ли играть в «курсовую рулетку» или не рисковать и закупаться валютой сейчас.
В этих «сомнениях» крупных игроков и пройдет эта среда на валютном рынке. Наличный рынок, на всякий случай, видя рост котировок межбанка также не станет спешить понижать свои котировки. Хотя еще позавчера на проседании валюты владельцы обменок активно снижали свои ценники. Но теперь остановились.
Неопределенность по курсовому тренду — главная проблема сегодняшнего дня на межбанке. И от того, как поведет себя курс в среду, будет зависеть поведение межбанка практически уже до конца недели.
Зарабатывать «на страхах» и покупателей, и продавцов будут как всегда банки-спекулянты. Тем более, что по паре евро/доллар на внешних рынках ралли продолжаются, а это позволяет местным спекулянтам активно зарабатывать и на курсе евро относительно гривны.
Добавят «проблем» для гривны и абсолютно провальные результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ (продал бумаг всего на 214 млн гривен в эквиваленте) при погашении сегодня облигаций на порядка 11,5 млрд гривен ОВГЗ и выплат процентов еще по 7 выпускам бумаг. А 3 февраля Минфину надо погасить еще и валютные бумаги на сумму $ 367,9 млн и проценты по другому долларовому размещению облигаций, что при возможном дальнейшем росте котировок доллара также добавит интриги по решениям инвесторов по этим деньгам.
Так что сегодня и завтра на межбанке будет очень интересно, но нервозность только усилится. Нацбанку, скорее всего придется выходить на торги с соответствующими интервенциями, чтобы тушить перекосы спроса и предложения на рынке. Главное, чтобы это происходило оперативно и адекватно той ситуации, которая будет складываться на торгах. Особого отката котировок в такой сложной и неопределенной ситуации ждать от рынка сегодня не стоит.
Статистика торгов, по прогнозам Finance.ua, составит до 430−550 сделок при общей сумме операций в пределах до $ 195−270 млн.
Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 2 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,25 — 28,55 грн, евро — коридор 31,85 — 32,20 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,41 / 28,43
евро — 31,99 / 32,02
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