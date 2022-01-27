Нафтогаз начинает закачивать газ на следующий отопительный сезон - Шмыгаль

НАК Нафтогаз Украины подписала ряд контрактов, согласно которым с февраля начнет закачку газа на следующий осенне-зимний период.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время ежегодной встречи компаний-членов Американской торговой палаты во вторник, 1 февраля.
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«Уже с февраля Нафтогаз начинает закачивать газ на следующий отопительный сезон. Мы в принципе понимаем, что 11,5 млрд куб. м газа достаточно, чтобы спокойно до апреля пройти (отопительный сезон. — Ред.), а в феврале, марте, апреле уже будем закачивать на следующий», — сказал глава правительства.
По его словам, часть необходимых договоренностей уже достигнута, остальные — в работе.
Напомним, по состоянию на конец января запасы газа Украины с начала отопительного сезона сократились на 40%, или на 7,482 млрд куб. м — до 11,217 млрд куб. м.
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