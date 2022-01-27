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Великобритания выделит 2 миллиарда фунтов на проекты в инфраструктуре и энергетике с Украиной – Зеленский

Великобритания выделит 2 миллиарда фунтов на проекты в инфраструктуре и энергетике с Украиной – Зеленский

Великобритания выделит еще почти 2 миллиарда фунтов стерлингов на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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«Кроме средств для Военно-Морского флота Украины Великобритания выделяет еще почти 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию совместных с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в том числе инфраструктуры и энергетики», — сказал Зеленский.

В свою очередь Джонсон заявил: «Я объявил о дополнительных 88 млн фунтов британского финансирования на поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины».

Как сообщала пресс-служба премьер-министра Великобритании, новый фонд вместе с другим британским фондом Good Governance Fund помогут снизить зависимость Украины от российских поставок энергоносителей.

Good Governance Fund был создан в 2015 году для поддержки экономических и институциональных реформ в Восточной Европе и на Западных Балканах.

По материалам Економічна Правда
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