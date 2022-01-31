0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Когда контролирующие органы имеют право взыскать средства в счет погашения налогового долга без решения суда

Когда контролирующие органы имеют право взыскать средства в счет погашения налогового долга без решения суда

Нововведение Закона Украины от 30 ноября 2021 года № 1914-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений».

Контролирующие органы имеют право осуществлять за налогоплательщика и в пользу государства меры по погашению налогового долга путем взыскания средств, находящихся в его собственности. В случае их недостаточности путем продажи имущества такого налогоплательщика, которое находится в налоговом залоге.

Законом № 1914 уточнена процедура, согласно которой взыскание средств осуществляется по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа в случае, когда налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм.

Напомним, что такое взыскание осуществляется без обращения в суд.

Процедура может применяться по решению руководителя контролирующего органа в следующих обстоятельствах:

  • налоговый долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты согласованного денежного обязательства, и отсутствует (или имеющееся в меньшей сумме) непогашенное обязательство государства по возврату такому налогоплательщику ошибочно и/или излишне уплаченных им денежных обязательств и/или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Основания для окончания действия временного ограничения в праве выезда руководителя налогоплательщика-должника за пределы Украины:

  • погашение налогового долга на сумму, указанную в решении суда;
  • получение в установленном законодательством порядке информации об изменении руководителя должника;
  • получение решения суда об открытии производства по делу о банкротстве такого должника.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обнаружения оснований для окончания действия временного ограничения в праве выезда за пределы Украины контролирующий орган:

  • информирует Администрацию Государственной пограничной службы Украины об отмене установленного временного ограничения в праве выезда руководителя юридического лица или постоянного представительства нерезидента-должника за пределы Украины;
  • вносит такие сведения в Реестр руководителей налогоплательщиков – должников.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.