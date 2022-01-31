Когда контролирующие органы имеют право взыскать средства в счет погашения налогового долга без решения суда

Нововведение Закона Украины от 30 ноября 2021 года № 1914-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений».

Контролирующие органы имеют право осуществлять за налогоплательщика и в пользу государства меры по погашению налогового долга путем взыскания средств, находящихся в его собственности. В случае их недостаточности путем продажи имущества такого налогоплательщика, которое находится в налоговом залоге.

Законом № 1914 уточнена процедура, согласно которой взыскание средств осуществляется по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа в случае, когда налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм.

Напомним, что такое взыскание осуществляется без обращения в суд.

Процедура может применяться по решению руководителя контролирующего органа в следующих обстоятельствах:

налоговый долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты согласованного денежного обязательства, и отсутствует (или имеющееся в меньшей сумме) непогашенное обязательство государства по возврату такому налогоплательщику ошибочно и/или излишне уплаченных им денежных обязательств и/или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Основания для окончания действия временного ограничения в праве выезда руководителя налогоплательщика-должника за пределы Украины:

погашение налогового долга на сумму, указанную в решении суда;

получение в установленном законодательством порядке информации об изменении руководителя должника;

получение решения суда об открытии производства по делу о банкротстве такого должника.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обнаружения оснований для окончания действия временного ограничения в праве выезда за пределы Украины контролирующий орган:

информирует Администрацию Государственной пограничной службы Украины об отмене установленного временного ограничения в праве выезда руководителя юридического лица или постоянного представительства нерезидента-должника за пределы Украины;