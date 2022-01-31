Когда контролирующие органы имеют право взыскать средства в счет погашения налогового долга без решения суда

Нововведение Закона Украины от 30 ноября 2021 года № 1914-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений».
Контролирующие органы имеют право осуществлять за налогоплательщика и в пользу государства меры по погашению налогового долга путем взыскания средств, находящихся в его собственности. В случае их недостаточности путем продажи имущества такого налогоплательщика, которое находится в налоговом залоге.
Законом № 1914 уточнена процедура, согласно которой взыскание средств осуществляется по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа в случае, когда налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм.
Напомним, что такое взыскание осуществляется без обращения в суд.
Процедура может применяться по решению руководителя контролирующего органа в следующих обстоятельствах:
Основания для окончания действия временного ограничения в праве выезда руководителя налогоплательщика-должника за пределы Украины:
Не позднее следующего рабочего дня со дня обнаружения оснований для окончания действия временного ограничения в праве выезда за пределы Украины контролирующий орган:
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