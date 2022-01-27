Между двумя странами Европы запустят бесплатный транспорт

Власти Люксембурга анонсировали проект тестового запуска бесплатного общественного транспорта во Францию, сообщает издание Themayor.eu.

Уточняется, что многие жители Люксембурга работают во Франции: этим и продиктована необходимость запуска бесплатного транспорта. Ежедневно в страну прибывают тысячи людей, которые утром едут на работу, а вечером возвращаются домой. Из-за этого на границе всегда собираются автомобильные пробки.

Кроме этого, такое решение властей является частью мер по улучшению экологии и сокращению трафика. Ожидается, что, как и во всем общественном транспорте в Люксембурге, наличие комфортных и бесплатных автобусов побуждает работников меньше пользоваться своими автомобилями.

По данным Евростата за 2019 год, Люксембург является страной с наибольшим количеством автомобилей во всем Европейском союзе: на 1000 жителей приходится 681 автомобиль. А по данным национального статистического агентства Люксембурга Statec, девять из десяти жителей имеют автомобиль.

Дата запуска бесплатного маршрута назначена на 31 января. Всего проект рассчитан на шесть месяцев, в течение которых будут оцениваться выгоды.