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Между двумя странами Европы запустят бесплатный транспорт

Между двумя странами Европы запустят бесплатный транспорт

Власти Люксембурга анонсировали проект тестового запуска бесплатного общественного транспорта во Францию, сообщает издание Themayor.eu.

Уточняется, что многие жители Люксембурга работают во Франции: этим и продиктована необходимость запуска бесплатного транспорта. Ежедневно в страну прибывают тысячи людей, которые утром едут на работу, а вечером возвращаются домой. Из-за этого на границе всегда собираются автомобильные пробки.

Кроме этого, такое решение властей является частью мер по улучшению экологии и сокращению трафика. Ожидается, что, как и во всем общественном транспорте в Люксембурге, наличие комфортных и бесплатных автобусов побуждает работников меньше пользоваться своими автомобилями.

По данным Евростата за 2019 год, Люксембург является страной с наибольшим количеством автомобилей во всем Европейском союзе: на 1000 жителей приходится 681 автомобиль. А по данным национального статистического агентства Люксембурга Statec, девять из десяти жителей имеют автомобиль.

Дата запуска бесплатного маршрута назначена на 31 января. Всего проект рассчитан на шесть месяцев, в течение которых будут оцениваться выгоды.

По материалам РБК-Украина
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