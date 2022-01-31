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Как снять машину с учета, если та «не на ходу»

Как снять машину с учета, если та «не на ходу»

Юристы отмечают, что при снятии с учета авто, которое уже недвижимо, обязательно проводят осмотр автомобиля.

Как сказано в сообщении Адвоката Права в Telegram-канале, авто снимается с учета только когда идет на списание и утилизацию, то есть выбраковку авто, или по решению суда, такому как отмена неправомерной или ошибочной регистрации. Также возможно снять с учета машину в случае вывоза ее за границу.

Чаще всего граждане отдельно от других процедур машину с учета не снимают, а пользуются услугой перерегистрации, которая предполагает одновременное снятие машины с учета с одного человека и регистрацию ее на другую.

«Процедура регистрации, перерегистрации и снятия с учета выполняется по схожему алгоритму. Самое трудное в этом всем — обязательный осмотр машины: „подлежат осмотру специалистами экспертной службы МВД с целью сверки идентификационных номеров их составных частей с номерами, указанными в поданных владельцем для регистрации документах“», — сказано в сообщении.

Без осмотра можно снять с учета только машину дипломатов и международных организаций, которая уже выехала за границу, и машину, которая списывается совсем, то есть вследствие «выбраковки в целом». Таким образом, для владельца, желающего просто избавиться от ненужной машины, дело значительно облегчается. В такой ситуации процедура бесплатна.

Также указывают, что автомобиль без идентификационных номеров на кузове, шасси, раме или с поврежденными номерами можно снять с учета только в случае выбраковки машины в целом.

Как проводится осмотр и снятие с осмотра

Осмотр проводится экспертами, которые сами решают забирать авто с места, где оно стоит, или нет. Надо обратиться к экспертной группе в сервисном центре и написать заявление, чтобы они выехали на место стоянки автомобиля «не на ходу».

В любом сервисном центре владелец бывшей «движимости» имеет право снять авто с учета. Но особенно важно, чтобы машина при снятии имела комплектный вид, то есть с двигателем, трансмиссией, подвеской, стеклом, подавляющим большинством компонентов интерьера в салоне и внешней облицовкой.

По материалам Finance.UA
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