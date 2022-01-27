Таиланд упрощает въезд для вакцинированных туристов

Таиланд со 2 февраля обновляет правила въезда для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников, отменяя обязательный карантин по прибытии в страну.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bangkok Post.

Как отмечается, со среды в стране снова запускают программу Test&Go для вакцинированных путешественников. Теперь им нужно будет сдавать только ПЦР-тест на первый и пятый день прибытия в Таиланд. Также на эти два дня они должны иметь бронирование соответствующего отеля, ожидая результаты тестов.

Путешественникам также советуют оформить страхование, которое покрывает расходы на лечение коронавируса на случай болезни. Кроме этого, нужно указать свое местонахождение и скачать приложение для отслеживания соблюдения правил Thailand Pass.

Следовательно, для въезда в страну вакцинированным путешественникам не нужно будет проходить обязательный карантин.