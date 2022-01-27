Mitsubishi отзывает 17 тысяч кроссоверов Outlander

Компания Mitsubishi отзывает почти 17 тысяч кроссоверов Outlander, проданных на территории США.
Как стало известно, речь идет о моделях, произведенных в период с 8 февраля 2021 по 12 октября 2021 года. Причиной сервисной акции послужила возможная неисправность топливного насоса, а именно ненадежная изоляция проводов в этом узле. Это, по мнению специалистов, может привести к поломке детали.
В Mitsubishi сообщили, что виной всему стали некачественные комплектующие, поставляемые не названной компанией.
Начиная с марта текущего года все владельцы вышеуказанных автомобилей будут оповещены о необходимости посетить ближайший сервисный центр марки. Все работы по диагностике и устранению неисправности будут проведены за счет производителя.
Ранее сообщалось об отзыве более 400 тысяч автомобилей Kia Sedona, Soul, Forte и Forte Coup.
Напомним, в Украине цены на актуальный Mitsubishi Outlander начинаются от 693 тысяч гривен. Топовая версия обойдется в более миллиона гривен.
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