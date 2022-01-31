Право на управление транспортным средством: кому и когда предоставляется (инфографика)

В сервисных центрах МВД еще раз напомнили минимальный возраст, разрешенный для сдачи экзаменов на вождение и получение водительского удостоверения. Это 16 лет.
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Каких категорий касается. Это касается категорий – А, А1 (мопеды и мотоциклы).
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