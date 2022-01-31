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Право на управление транспортным средством: кому и когда предоставляется (инфографика)

Право на управление транспортным средством: кому и когда предоставляется (инфографика)

В сервисных центрах МВД еще раз напомнили минимальный возраст, разрешенный для сдачи экзаменов на вождение и получение водительского удостоверения. Это 16 лет.

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Каких категорий касается. Это касается категорий – А, А1 (мопеды и мотоциклы).

  • 18 лет – вы уже сможете претендовать на категории В, В1, С, С1 (легковые (с прицепами), грузовые автомобили, квадроциклы).
  • 19 лет – можно открыть категории BE, C1E, СЕ (но с соответствующими требованиями).
  • с 21 года – категории D1, D, D1E, DE, Т.

Справка Finance.ua:

  • Водительские права в Украине можно получить по почте. В сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, подавший заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дія или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или через курьера.
  • Кабинет Министров 22 сентября внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя (от 8 мая 1993 года) и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Теперь появятся новые отметки в водительских правах.

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По материалам Finance.UA
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