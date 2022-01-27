Увеличение армии и более высокая зарплата военным - Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде подписал указ об укреплении обороноспособности страны.

Об этом сообщил Президент Зеленский с трибуны ВР 1 февраля.

«Разработан указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы. Этим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже 3-х минимальных заработных плат. Переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих 3 лет численности Вооруженных сил на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад ВСУ».