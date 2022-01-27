Налоговая перевыполнила январский план по поступлениям на 4,4 млрд гривен - Гетманцев

Государственная налоговая служба Украины выполнила план января 2022 года на 111,3%, дополнительно собрав в государственный бюджет 4,4 млрд грн.
Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
Глава налогового комитета парламента проинформировал также, что по итогам прошлого года план по поступлениям от налогов в Государственный бюджет Украины перевыполнен на 10 млрд грн или на 30%.
«Редкий год, когда план выполнялся. Год к году мы перевыполнили бюджет на 10 млрд грн или на 30%», — сообщил Гетманцев.
Нардеп считает, что этих показателей удалось достичь прежде всего благодаря отказу сотрудников налоговой службы от старых коррумпированных схем и построению прозрачной коммуникации с бизнесом.
«Спасибо, во-первых, бизнесу, во-вторых — команде налоговой службы за отказ от старых неприемлемых практик по уклонению и принятию новых, прозрачных правил работы, которые позволили всем нам не только предоставить государству дополнительные средства, но и честно смотреть друг другу в глаза», — подчеркнул Даниил Гетманцев.
Он предупредил также, что в новых реалиях нет места тем, кто пытается работать по старым схемам.
«А тем, кто в новые реалии постарался вмонтировать старые схемы, в нашей команде нет места. И соответствующие кадровые решения уже приняты», — резюмировал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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