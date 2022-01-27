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Украина начала физический реверс газа из Венгрии

Украина начала физический реверс газа из Венгрии

Во вторник, 1 февраля, Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.
Как передает Укринформ, об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в Фейсбуке.

«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», — написал Макогон.

Он заметил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину, в частности и в случае отсутствия транзита.

По словам Макогона, открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки в Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.

Как сообщалось, ранее Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) договорился с венгерским FGSZ о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября 2022 года. Соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать в Украину до 8 млн куб. м природного газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год). Вместе с имеющимися 27 млн ​​куб. м суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн куб. м в сутки.

По материалам Укринформ
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