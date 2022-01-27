Займы, предоставленные для Укравтодора в 2021, практически являются скрытым финансированием - аналитики

В 2021 году правительство профинансировало значительный объем расходов через расходную часть бюджета. Более того, было предоставлено государственных гарантий на расходы ряда государственных компаний еще на 74,2 млрд грн.

Finance.ua как портал, который следит за решениями правительства, рассказывает, какие компании получили эти госгарантии и на какие суммы.

Как отмечают аналитики KSE, 29 млрд грн из общей суммы было направлено на госгарантии для Укравтодора. Однако эти средства учитываются в расходах государственного бюджета в Государственном фонде, поэтому здесь происходит определенное удваивание.

Если посмотреть на самые большие статьи расходов Укравтодора, то их финансирование в 2021 году выглядело так:

на развитие и содержание автодорог государственного значения было направлено 114,9 млрд грн;

на выполнение долговых обязательств – 14 млрд грн;

субвенция местным бюджетам на содержание и реконструкцию дорог местного значения – 25,8 грн.

“Собственно, Укравтодор – один из тех, кто имеет самый высокий уровень выполнения плановых расходов. Ведь часто органы не способны использовать запланированные деньги на капитальные расходы. В то же время Укравтодор использовал буквально каждую гривну, предназначенную ему в бюджете”, – говорит руководительница Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Дарина Марчак.

Другим значительным заемщиком, который получал государственные гарантии, является НЭК «Укрэнерго». Несколько в меньшей степени получала займы «Укрзализныця» и «Укрпочта».

Интересно, что в декабре 2021 года правительство предоставило 8 млрд грн ряду государственных и коммерческих банков в качестве портфельных гарантий для кредитования малого и среднего бизнеса.

Эксперты отмечают, что наибольший объем госгарантий был выдан под валютные займы.

«Это является достаточно рискованной политикой, на наш взгляд. Поскольку в случае возникновения валютных шоков, например реализации риска относительно военных действий со стороны РФ или вызванного другой проблемой, это будет означать увеличение обязательств этих заемщиков в гривневом выражении. Это будет означать, что будет увеличиваться риск дефолта этих заемщиков. А значит, правительство будет вынуждено возвращать эти займы вместо заемщиков», — заявила Марчак.

Также аналитик обратила внимание, что все займы, предоставленные для Укравтодора, практически являются «скрытым финансированием».

«Второй важной чертой является то, что все займы, предоставленные Укравтодору – это практически скрытое финансирование. Это отложенные расходы, поскольку возвращать все займы Укравтодора он будет именно за счет государственных средств», – отмечает Марчак.