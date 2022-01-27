Займы, предоставленные для Укравтодора в 2021, практически являются скрытым финансированием - аналитики

В 2021 году правительство профинансировало значительный объем расходов через расходную часть бюджета. Более того, было предоставлено государственных гарантий на расходы ряда государственных компаний еще на 74,2 млрд грн.
Finance.ua как портал, который следит за решениями правительства, рассказывает, какие компании получили эти госгарантии и на какие суммы.
Как отмечают аналитики KSE, 29 млрд грн из общей суммы было направлено на госгарантии для Укравтодора. Однако эти средства учитываются в расходах государственного бюджета в Государственном фонде, поэтому здесь происходит определенное удваивание.
Если посмотреть на самые большие статьи расходов Укравтодора, то их финансирование в 2021 году выглядело так:
“Собственно, Укравтодор – один из тех, кто имеет самый высокий уровень выполнения плановых расходов. Ведь часто органы не способны использовать запланированные деньги на капитальные расходы. В то же время Укравтодор использовал буквально каждую гривну, предназначенную ему в бюджете”, – говорит руководительница Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Дарина Марчак.
Другим значительным заемщиком, который получал государственные гарантии, является НЭК «Укрэнерго». Несколько в меньшей степени получала займы «Укрзализныця» и «Укрпочта».
Интересно, что в декабре 2021 года правительство предоставило 8 млрд грн ряду государственных и коммерческих банков в качестве портфельных гарантий для кредитования малого и среднего бизнеса.
Эксперты отмечают, что наибольший объем госгарантий был выдан под валютные займы.
«Это является достаточно рискованной политикой, на наш взгляд. Поскольку в случае возникновения валютных шоков, например реализации риска относительно военных действий со стороны РФ или вызванного другой проблемой, это будет означать увеличение обязательств этих заемщиков в гривневом выражении. Это будет означать, что будет увеличиваться риск дефолта этих заемщиков. А значит, правительство будет вынуждено возвращать эти займы вместо заемщиков», — заявила Марчак.
Также аналитик обратила внимание, что все займы, предоставленные для Укравтодора, практически являются «скрытым финансированием».
«Второй важной чертой является то, что все займы, предоставленные Укравтодору – это практически скрытое финансирование. Это отложенные расходы, поскольку возвращать все займы Укравтодора он будет именно за счет государственных средств», – отмечает Марчак.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимостиВчера, 15:01 - 2669 23
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларах3 ч. назад - 2189 7
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУВчера, 12:00 - 3420 7
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 4079 6
Увеличение армии и более высокая зарплата военным - Зеленский подписал указОколо часа назад - 526 2
Сроки окончания программы «єПідтримка»Вчера, 16:06 - 5171
Маск представил новый электровелосипед Tesla — Model B (фото, видео)Вчера, 18:30 - 5012 1
Доходы до $6500: зарплаты ИТ-специалистов в Украине (инфографика)Вчера, 13:05 - 4394
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 4079 6
Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимостиВчера, 15:01 - 2669 23
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Вчера, 12:40 - 621
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 770
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1934
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1092 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 901 1