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Количество авто, переданных в лизинг, выросло на 36%

Количество авто, переданных в лизинг, выросло на 36%

В 2021 году количество авто, предоставленных в лизинг, выросло на 36%.

Как узнал Finance.ua, члены Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» зарегистрировали 15,3% всех легковых автомобилей, и 8,5% всех легких коммерческих автомобилей, приобретенных в Украине.

«На рынке произошел 15%-ный рост объемов регистраций транспортных средств (ТС) членами Ассоциации в течение декабря текущего года по сравнению с прошлым и 36%-ный по итогам всего 2021 года», — сказано в сообщении.

Факторы, вызвавшие текущий рост:

  • значительный рост деловой активности лизинговых компаний в сегменте ТС;
  • рост спроса на лизинг как инструмент финансирования приобретения ТС.

Среди зарегистрированных в течение 2021 года ТС: 70% – это новые авто и 30% – бывшие в употреблении.

Кто в лидерах

Тройка лидеров по регистрации новых авто:

  • ОТП Лизинг — 40% от всех регистраций за период;
  • ULF Finance — 19%;
  • Альфа-Лизинг Украина — 11%.

Подержанного транспорта больше всего зарегистрировали:

  • Автокредит Плюс — 47%;
  • ULF Finance — 24%;
  • Авентус Лизинг — 14%.

79% всех ТС, зарегистрированных членами Ассоциации за указанный период — это легковые автомобили. Доля легковых авто выросла на 4% за год.

Топ-5 самых популярных легковых авто:

  • Renault — 17%;
  • Toyota — 10%;
  • Peugeot — 9%;
  • Skoda — 8%;
  • VW — 6%.

Вне сегмента легковых авто, около 9% регистраций транспортных средств пришлось на грузовые автомобили, а еще 5% – на легкие коммерческие транспортные средства. Остальные сегменты имели долю меньше 5%.

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По материалам Finance.UA
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