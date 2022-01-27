Количество авто, переданных в лизинг, выросло на 36%

В 2021 году количество авто, предоставленных в лизинг, выросло на 36%.
Как узнал Finance.ua, члены Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» зарегистрировали 15,3% всех легковых автомобилей, и 8,5% всех легких коммерческих автомобилей, приобретенных в Украине.
«На рынке произошел 15%-ный рост объемов регистраций транспортных средств (ТС) членами Ассоциации в течение декабря текущего года по сравнению с прошлым и 36%-ный по итогам всего 2021 года», — сказано в сообщении.
Факторы, вызвавшие текущий рост:
Среди зарегистрированных в течение 2021 года ТС: 70% – это новые авто и 30% – бывшие в употреблении.
Кто в лидерах
Тройка лидеров по регистрации новых авто:
Подержанного транспорта больше всего зарегистрировали:
79% всех ТС, зарегистрированных членами Ассоциации за указанный период — это легковые автомобили. Доля легковых авто выросла на 4% за год.
Топ-5 самых популярных легковых авто:
Вне сегмента легковых авто, около 9% регистраций транспортных средств пришлось на грузовые автомобили, а еще 5% – на легкие коммерческие транспортные средства. Остальные сегменты имели долю меньше 5%.
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