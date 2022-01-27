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За прошлый год Госпродпотребслужба вернула потребителям 11,4 млн грн

За прошлый год Госпродпотребслужба вернула потребителям 11,4 млн грн

За прошлый год Госпродпотребслужба вернула потребителям 11,4 млн грн. Это на 1,2 млн грн больше чем в 2020 году.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, это свидетельствует об увеличении эффективности работы по защите прав потребителей.

«Потребители в Украине стали чаще жаловаться на нарушение своих прав. За прошлый год количество рассмотренных жалоб выросло на 21%! Увеличилась и сумма возвращенных средств, а следовательно, и эффективность Госпродпотребслужбы по защите прав потребителей», — отметила Владислава Магалецкая.

Всего за 2021 год в Госпродпотребслужбу поступило почти 25 тысяч обращений, жалоб, заявлений и предложений от потребителей, большинство которых касалось качества непродовольственных товаров и предоставленных услуг.

По материалам Finance.UA
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