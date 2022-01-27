За прошлый год Госпродпотребслужба вернула потребителям 11,4 млн грн. Это на 1,2 млн грн больше чем в 2020 году.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, это свидетельствует об увеличении эффективности работы по защите прав потребителей.

«Потребители в Украине стали чаще жаловаться на нарушение своих прав. За прошлый год количество рассмотренных жалоб выросло на 21%! Увеличилась и сумма возвращенных средств, а следовательно, и эффективность Госпродпотребслужбы по защите прав потребителей», — отметила Владислава Магалецкая.

Всего за 2021 год в Госпродпотребслужбу поступило почти 25 тысяч обращений, жалоб, заявлений и предложений от потребителей, большинство которых касалось качества непродовольственных товаров и предоставленных услуг.