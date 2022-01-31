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Досрочная пенсия для многодетных родителей

Досрочная пенсия для многодетных родителей

В Украине женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения ими 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал условия оформления пенсии для многодетных родителей.

Как объясняет Координационный центр по оказанию правовой помощи, по выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пятерых или более детей осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Засчитывается ли в страховой стаж время ухода за детьми

В страховой стаж до 1 января 2005 года засчитывается, в частности, время ухода неработающей матерью за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком 3-летнего возраста. Начиная с 1 января 2005 года — периоды ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста при условии получения соответствующего пособия, предусмотренного законом.

Какие документы подтверждают право на такой вид пенсии

Для назначения данного вида пенсии, кроме документов, удостоверяющих личность и подтверждающих приобретенный ею страховой стаж, подаются документы о рождении детей и воспитании их до шестилетнего возраста.

Факт рождения ребенка устанавливается на основании свидетельства о рождении, а его воспитание до указанного возраста – на основании свидетельства о рождении или паспорта ребенка.

Когда подавать заявление о назначении досрочной пенсии многодетным матерям

Заявление о назначении досрочной пенсии многодетным матерям можно подать в орган Пенсионного фонда Украины в срок не ранее, чем за один месяц до достижения пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста. В случае своевременного обращения пенсия будет назначаться со дня 50-летия. В случае обращения лица за назначением пенсии в более поздний срок пенсия будет назначаться со дня обращения.

Назначается ли надбавка к пенсии

Таким матерям к размеру пенсии назначается надбавка – пенсия за особые заслуги перед Украиной в размере от 35 % до 40 % прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от количества детей).

Если многодетной матери отказывают в досрочном выходе на пенсию, она имеет право обжаловать решение Пенсионного фонда в судебном порядке.

По материалам Finance.UA
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